كتلة الكتائب: لا مشاركة في الجلسة من دون إدراج اقتراع المغتربين للـ 128

اعتبرت كتلة نواب الكتائب في بيان، أنّ "الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب يوم الخميس المقبل لا تشكّل سوى استمرار للجلسات السابقة بجدول الأعمال نفسه"، واكدت انها "لن تشارك في الجلسة ما لم يُدرج على جدول أعمالها مشروع القانون المعجّل القاضي بالسماح للبنانيين غير المقيمين بالاقتراع لكامل أعضاء مجلس النواب الـ128، باعتباره حقًا دستوريًا لا يجوز تعطيله أو الالتفاف عليه".



