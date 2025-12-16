منسى استقبل نائب وزير الدفاع الألماني... وهيلمر شدد على استعداد بلاده لمواصلة دعم الجيش والدولة اللبنانية

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، نائب وزير الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية نيلس هيلمر، استكمالا للقاء الذي جمعهما في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية مطلع تشرين الأول الماضي.



وخلال اللقاء، شكر وزير الدفاع الوطني "الدعم الذي تقدمه جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الجيش اللبناني في مجالات عدة"، مثمنا "مشاركتها الفاعلة في القوة البحرية التابعة لقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل".



كما نوه بـ"التعاون القائم في تطوير قدرات القوات البحرية في الجيش اللبناني، بما يسهم في حماية الحدود البحرية وصون الأمن في المياه الإقليمية، ويساعد في التحضير لملء الفراغ الذي سينشأ نتيجة انتهاء مهام قوات اليونيفيل في لبنان مع نهاية عام 2026".



وشدد هيلمر على "استعداد بلاده لمواصلة دعم الجيش اللبناني والدولة اللبنانية في مختلف المجالات".



ونوه نائب وزير الدفاع الألماني بـ"الدور الذي تضطلع به المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار، وبالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في جنوب لبنان في إطار تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، مع تأكيد أهمية عمل لجنة الميكانيزم في المساعدة على تحقيق ذلك".



وفي هذا السياق، عرض اللواء منسى "الصعوبات التي يواجهها الجيش اللبناني خلال تنفيذ مهامه"، مؤكدا "تطلعه إلى قيام جمهورية ألمانيا الاتحادية بدور فاعل، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، في ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل للانسحاب من النقاط التي ما زالت تحتلها في جنوب لبنان، ووقف الخروق والاعتداءات المتواصلة".