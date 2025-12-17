مارك ضو: لا لحضور استكمال جلسة ٢٩ أيلول

لا لحضور استكمال جلسة ٢٩ أيلول
الانصياع والتواطىء مع الرئيس بري طريقة مضمونة لتدمير الدولة
يرفض طرح قانون يؤيده أكثرية النواب
يرفض طرح قانون معجل من الحكومة
يرفض الالتزام بالنظام الداخلي
يرفض الالتزام باحترام فصل السلطات
القضية ليست نصاب جلسة
القضية انقاذ لبنان من مخالب…
— Mark B. Daou 🇱🇧 (@DaouMark) December 17, 2025
