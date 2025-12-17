مارك ضو: لا لحضور استكمال جلسة ٢٩ أيلول

كتب النائب مارك ضو على منصة "إكس": "لا لحضور استكمال جلسة ٢٩ أيلول. الانصياع والتواطؤ مع الرئيس بري طريقة مضمونة لتدمير الدولة. يرفض طرح قانون يؤيده أكثرية النواب. يرفض طرح قانون معجل من الحكومة. يرفض التزام النظام الداخلي. يرفض التزام احترام فصل السلطات. القضية ليست نصاب جلسة القضية انقاذ لبنان من متسلط".