كرامي جالت في الأقسام التربوية في أزهر البقاع: الحوار مستمر مع الأساتذة للحفاظ على حقوقهم

أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ردًّا على سؤال عن إضراب أساتذة التعليم الرسمي، أن "الأساتذة يعرفون أن قلبها وقلقها هما على الطلاب، وان هذا القلق يجمعها معهم".وأعربت كرامي، خلال جولة ميدانية على الأقسام التربوية في أزهر البقاع، عن "اعتزازها بوجودها في هذه الحكومة التي شكّلها الرئيس نواف سلام، تحت عنوان بيان صريح وتعهد والتزام للمجتمع اللبناني بأن الحكومة أتت للخدمة، ولمساعدة البلد على التعافي وإنقاذه، والعمل تحت غطاء اتفاق الطائف".وأشارت الى أن "تميّز لبنان قائم على قدرته على التعايش، وإثبات أن هذه المساحة الجغرافية الصغيرة، التي تجمع عددًا من المدارس الروحية والطوائف، قادرة على العيش معًا من خلال عقد سياسي واجتماعي يترجم في تربية أولادنا في أجواء صحية".ونوهت كرامي بـ"دور المؤسسات التربوية الخاصة ومؤسسات دار الفتوى وتميّزها في المجتمع اللبناني"، مؤكدة "ضرورة المحافظة عليها من خلال تحسين أسس الشراكة، واحترام خصوصية هذه المؤسسات، والتنبه إلى ضرورة تناغمها مع مسيرة الدولة والوطن بما يفعّل دور الدولة".ولفتت إلى أن "التحدي الكبير بعد كل ما مرّ على لبنان هو التوقف عند أهمية ودور هذه المؤسسات الخاصة التي حملت على عاتقها مسؤوليات كبيرة".وأوضحت الوزيرة أن "دور الدولة التربوي يتمثل في وضع المعايير من خلال آليات رقابية تحترم هذه المعايير، ضمن إطار جامع ومنسق تكون فيه الوزارة شريكًا أساسيًا".وأكدت أن "وزارة التربية، رغم إنهاكها بالأزمات وتأقلمها معها، تسعى لأن تكون استباقية وتأسيسية، عبر تفعيل أو تعديل القوانين ودراسة الآليات المناسبة، انطلاقًا من فهم هموم نسيج المجتمع اللبناني وخلق لحمة وطنية تعزز دور الدولة من خلال مكوناتها".