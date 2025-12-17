القرض الحسن تنفي تغيير اسمها: بيع وشراء الذهب يتم عبر شركات تجارية مرخّصة ووفق الأطر القانونية

أكدت جمعية "مؤسسة القرض الحسن" أنها لا تزال تعمل باسمها كالمعتاد في جميع فروعها المنتشرة على الأراضي اللبنانية، نافية ما يتداول في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن تغيير اسم الجمعية.وأشارت، في بيان، الى أنها "مستمرة في أعمالها الأساسية في إدارة عملية القرض الحسن في المجتمع بين المساهمين الخيّرين والمقترضين لتلبية حاجاتهم الاجتماعية المختلفة".وأوضحت أن عمليات بيع وشراء الذهب نقدًا أو بالتقسيط تتم من خلال شركات تجارية مرخّصة وفق القوانين المرجعية الإجراء، عبر مندوبين لها.