أبي رميا بحث مع بايراقداريان في موازنة وزارة الشباب والرياضة وسبل دعم القطاع الرياضي

بحث النائب سيمون أبي رميا في اجتماع مع وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان في موازنة الوزارة ضمن النقاشات الجارية في لجنة المال والموازنة النيابية.وشدّد أبي رميا على "أهمية تنسيق الجهود بين الوزارة ولجنة الشباب والرياضة النيابية، وتأكيد ضرورة تفعيل دور الوزارة وتحقيق الأهداف المرجوّة لدعم القطاع الرياضي".واطّلع أبي رميا من الوزيرة على أجواء الاجتماعات مع جهات ومؤسسات دولية ومانحة، تهدف إلى دعم وتطوير الرياضة في لبنان من خلال مشاريع وشراكات مستقبلية.