الحجار اطلع من اللواء شقير على مصابي الأمن العام جراء الاعتداء الإسرائيلي على سبلين: انتهاك صارخ لسيادة لبنان وحقوق الإنسان

عرض وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير الأوضاع الأمنية العامة في البلاد.



واطّلع الحجار منه على الوضع الصحي لعناصر الأمن العام الذين أصيبوا جراء الإعتداء الإسرائيلي الذي استهدف بلدة سبلين يوم أمس، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.



وجدّد الوزير الحجار إدانته للإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تعد انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان وحقوق الإنسان.