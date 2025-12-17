عون بحث مع الأسمر في ملف اضراب القطاع العام

شكر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على توقيع مرسوم مجالس العمل التحكيمية التي تعنى بالنزاعات بين العمال وارباب العمل بعد أكثر من 20 عامًا من التعطيل.



وبحث الطرفان، خلال اللقاء، بموضوع إضراب القطاع العام وضرورة وقفه ضمن معالجة سليمة وعادلة لملف الرواتب.