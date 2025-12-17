لجنة التربية أقرت قانون تنظيم الموازنة والأقساط في المدارس الخاصة معدلا

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة جلسة برئاسة النائب حسن مراد، بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ومقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب: علي خريس، اسعد درغام، حليمة قعقور ، اسامة سعد، ، وبلال الحشيمي.



ودرست اللجنة "اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية".



وأقرت اقتراح القانون معدلًا.