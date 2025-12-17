لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين تواصل درس مشروع قانون الانتخابات... علامة: اختلاف في وجهات النظر

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة وبحضور الأعضاء.



وأعلن علامة بعد الجلسة، أن "اللجنة استكملت درس مشروع القانون المعجل الذي أرسلته الحكومة والذي يتناول موضوع الانتخابات النيابية".



وقال: "اللجنة سبق وأن اجتمعت مع وزيري الداخلية والخارجية لوضع اللجنة بصورة الإجراءات والتقرير المتعلق بالدائرة 16 وكيفية توزيع المقاعد الستة في الخارج لرفعه الى مجلس الوزراء. الا ان النصاب فقد في الجلسة الماضية واليوم نستكمل اللقاء الذي حصل الأسبوع الماضي".



وأضاف: "وزيرا الداخلية والخارجية أوكلا لمسؤولين عندهم تقديم شرح حول التقرير، إلا أن اللجنة لم تحصل على نسخة منه ولم تُعرض عليها تفاصيل توزيع المقاعد".



وأشار علامة إلى أن "بعض الأعضاء من حزب القوات اللبنانية انسحبوا من الجلسة"، مشددًا على أن اللجنة كانت تتمنى استمرارهم لتسجيل اعتراضهم ومواصلة النقاش".



وأوضح أن الجو العام للجلسة كان طبيعيًا مع وجود اختلاف في وجهات النظر حول مشروع القانون الحالي والقانون المرسل من الحكومة"، معلناً أنه سيرفع تقريره بما تم مناقشته إلى رئيس مجلس النواب.