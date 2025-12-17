بحضور وزير الخارجية... جبران خليل جبران للمرة الأولى عالميًا في تجربة استثنائية

برعاية وحضور وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي افتُتح في العاصمة البلجيكية بروكسل، معرض فني بعنوان "الغوص في الحب — جبران خليل جبران" (The Immersive Experience of Love)، والذي يقدّم قراءة معاصرة للإرث الفكري والثقافي للأديب اللبناني ذي الحضور العالمي.

نظمت هذه التجربة بالتعاون بين شركة الإنتاج Belstein والمبدع ماسيميليانو سيكّاردي ولجنة جبران الوطنيّة، وهي تجربة ثلاثية الأبعاد تمتد لـ35 دقيقة، وتُعدّ الأولى عالمياً التي تجمع بين أدب ورسم لفنان واحد، مستحضرةً لوحاته، قصائده، وأفكاره وتضعه ضمن الدائرة النخبوية لكبار الرسّامين العالميين الذين تُخصَّص لهم مثل هذه الأعمال الفنية الرفيعة المستوى.وأكد الوزير رجي أمام حشد من الدبلوماسيين خلال الافتتاح على أهمية الثقافة والفنون كرافعة للحوار بين الشعوب.وأشار إلى أن "فكر جبران بقيمه الإنسانية والحضارية، يعزز ثقافة الانفتاح والتلاقي ويحاكي العالمية، وهو بمثابة دعوة للجالية وكل محبي جبران لتكريم مبدعٍ ومفكرٍ من لبنان لا يزال حاضراً رغم الغياب فيما تجاوزت عبقريته الحدود وأبهرت كلماته شعوب العالم".