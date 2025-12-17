متري: لبنان جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة

أكد نائب رئيس مجلس النواب طارق متري أن الدولة اللبنانية جاهزة للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة، من دون جدول زمني، على أن تمتد هذه المرحلة من نهر الليطاني إلى نهر الأوّلي.



وقال متري خلال افتتاح المؤتمر السنوي الثامن لمركز مالكوم كير كارنيغي للشرق الأوسط، أن الجيش اللبناني أنجز تقريبًا حصر السلاح في جنوب الليطاني.