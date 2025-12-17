الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
5
o
الجنوب
15
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الداخلية ترأس اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي... وهذا ما طلبه
أخبار لبنان
2025-12-17 | 07:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزير الداخلية ترأس اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي... وهذا ما طلبه
ترأس وزير الداخلية أحمد الحجار، قبل ظهر اليوم في الوزارة، اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، الذي خصص لعرض الأوضاع الأمنية العامة في البلد، ومتابعة التدابير والإجراءات الأمنية والسير المتخذة لمناسبة الأعياد، بهدف الحفاظ على الأمن والإستقرار وسلامة المواطنين، خصوصا في الأماكن التي ستشهد ازدحاما مروريا واحتفالات.
وطلب الحجار رفع الجهوزية القصوى، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والدفاع المدني، داعيا إلى اتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان سرعة الإستجابة لأي طارئ.
وأعطى توجيهاته للإنتشار والتمركز في محيط الكنائس ودور العبادة وأماكن السهر في خلال عيدي الميلاد ورأس السنة، والتشدد في إجراءات حفظ الأمن والنظام، وتعزيز تدابير السير على الطرق العامة لتسهيل أمور المواطنين.
كما أكد ضرورة تكثيف الجهد الإستعلامي الأمني لمنع أي أعمال مخلة بالأمن، ولاسيما إطلاق النار في الهواء، وملاحقة المرتكبين وإحالتهم على القضاء المختص.
وطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اتخاذ الإجراءات اللازمة قبيل انطلاق موسم التزلج.
وفي خلال الإجتماع، أثنى الحجار على عمل الأجهزة الأمنية كافة، كذلك على التدابير المتخذة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت والتي اطلع عليها خلال جولته مطلع الأسبوع الحالي، مؤكدا أهمية مواصلة هذا الجهد لضمان حسن سير العمل في المطار وتسهيل أمور الوافدين والمغادرين.
أخبار لبنان
الداخلية
اجتماع
الأمن
الداخلي
المركزي...
التالي
جعجع : الرئيس بري يحاول ابتزاز نواب الشمال في بند مطار القليعات
حق الوصول إلى المعلومات في لبنان: قانون نافذ… وواقع معطّل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-19
وزير الداخلية ترأس إجتماعًا بحث تأمين الأمن والسير في بيروت
أخبار لبنان
2025-09-19
وزير الداخلية ترأس إجتماعًا بحث تأمين الأمن والسير في بيروت
0
آخر الأخبار
2025-10-14
اجتماع في سرايا طرابلس لمجلس الأمن الفرعي بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار
آخر الأخبار
2025-10-14
اجتماع في سرايا طرابلس لمجلس الأمن الفرعي بحضور وزير الداخلية أحمد الحجار
0
أخبار لبنان
2025-11-04
متري ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ببحث قانون الانتخاب: سنرفع الاقتراحات الى مجلس الوزراء الخميس
أخبار لبنان
2025-11-04
متري ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة ببحث قانون الانتخاب: سنرفع الاقتراحات الى مجلس الوزراء الخميس
0
خبر عاجل
2025-11-06
مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية
خبر عاجل
2025-11-06
مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير الداخلية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:00
مخزومي: نقاطع الجلسة غدا دفاعا عن الدستور وعن حق المغتربين في الاقتراع
أخبار لبنان
09:00
مخزومي: نقاطع الجلسة غدا دفاعا عن الدستور وعن حق المغتربين في الاقتراع
0
أمن وقضاء
08:45
الأمن العام : توقيف شخص في جبيل بعد اعترافه بأعمال سرقة ونشل وكسر زجاج السيارات
أمن وقضاء
08:45
الأمن العام : توقيف شخص في جبيل بعد اعترافه بأعمال سرقة ونشل وكسر زجاج السيارات
0
اقتصاد
08:39
كنعان ينتقد مجالس وهيئات لا تعمل منذ سنوات: الهدر مستمر ويدعو المطالبين بالإصلاح للمشاركة الفعلية في الجلسات
اقتصاد
08:39
كنعان ينتقد مجالس وهيئات لا تعمل منذ سنوات: الهدر مستمر ويدعو المطالبين بالإصلاح للمشاركة الفعلية في الجلسات
0
أخبار لبنان
08:24
الرئيس عون عقد لقاءات سياسية ونيابية ونقابية: التفاوض لتثبيت الامن والاستقرار ولا يعني استسلاما
أخبار لبنان
08:24
الرئيس عون عقد لقاءات سياسية ونيابية ونقابية: التفاوض لتثبيت الامن والاستقرار ولا يعني استسلاما
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:44
نتنياهو يطالب الحكومات الغربية بتكثيف جهود مكافحة معاداة السامية
أخبار دولية
13:44
نتنياهو يطالب الحكومات الغربية بتكثيف جهود مكافحة معاداة السامية
0
آخر الأخبار
2025-10-08
أردوغان: ترامب طلب من تركيا التحدث إلى حماس وإقناعها ونحن ندعم جهود ترامب من أجل السلام
آخر الأخبار
2025-10-08
أردوغان: ترامب طلب من تركيا التحدث إلى حماس وإقناعها ونحن ندعم جهود ترامب من أجل السلام
0
آخر الأخبار
2025-10-31
البساط لـ "جدل": موضوع استعمال الذهب سياسيّ بامتياز وليس تقنيّا عدا عن ان استعماله غير قانونيّ هو بحاجة الى دراسة من قبل مجلس النواب وانا شخصيًا أرى ان الاهمية تكمن بالثقة بـ"وجود" الـ40 مليار من تسييلها
آخر الأخبار
2025-10-31
البساط لـ "جدل": موضوع استعمال الذهب سياسيّ بامتياز وليس تقنيّا عدا عن ان استعماله غير قانونيّ هو بحاجة الى دراسة من قبل مجلس النواب وانا شخصيًا أرى ان الاهمية تكمن بالثقة بـ"وجود" الـ40 مليار من تسييلها
0
أخبار لبنان
2025-09-10
شقير خلال تدشين أعمال تأهيل فصيلة طريق الجديدة برعاية اللواء عبدالله: واجب وطني وأخلاقي تجاه قوى الأمن والمنطقة وأهلها
أخبار لبنان
2025-09-10
شقير خلال تدشين أعمال تأهيل فصيلة طريق الجديدة برعاية اللواء عبدالله: واجب وطني وأخلاقي تجاه قوى الأمن والمنطقة وأهلها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:22
روابط التعليم الرسمي إلى الشارع: الإضراب وسيلة للتعبير عن الوجع
أخبار لبنان
07:22
روابط التعليم الرسمي إلى الشارع: الإضراب وسيلة للتعبير عن الوجع
0
أخبار لبنان
06:52
متري: لبنان جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
06:52
متري: لبنان جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة
0
أخبار لبنان
03:19
بوصعب من بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل
أخبار لبنان
03:19
بوصعب من بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل
0
أخبار دولية
01:08
ترامب يدعو كل الدول إلى محاربة "قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف"
أخبار دولية
01:08
ترامب يدعو كل الدول إلى محاربة "قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود
0
أخبار دولية
13:31
إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود
أخبار دولية
13:31
إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
القطاع الزراعي محمي من الأعالي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
القطاع الزراعي محمي من الأعالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:27
مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة
أخبار لبنان
07:27
مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة
2
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
3
خبر عاجل
12:06
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح
خبر عاجل
12:06
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح
4
أمن وقضاء
05:57
مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية
أمن وقضاء
05:57
مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية
5
خبر عاجل
13:13
الخارجية الأميركية تدعم صفقة بيعٍ محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض عالية الحركة (إم.1151إيه.1) ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 34.5 مليون دولار
خبر عاجل
13:13
الخارجية الأميركية تدعم صفقة بيعٍ محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض عالية الحركة (إم.1151إيه.1) ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 34.5 مليون دولار
6
خبر عاجل
09:54
غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف
خبر عاجل
09:54
غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف
7
تقارير نشرة الاخبار
13:10
"ناولني" يتحدى بلدية جونية متسلحاً بقرار قضائي...فهل مشروع توسعة الأوتوستراد بخطر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
"ناولني" يتحدى بلدية جونية متسلحاً بقرار قضائي...فهل مشروع توسعة الأوتوستراد بخطر؟
8
اسرار
23:43
أسرار الصحف 17-12-2025
اسرار
23:43
أسرار الصحف 17-12-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More