جعجع : الرئيس بري يحاول ابتزاز نواب الشمال في بند مطار القليعات

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه عبر منصة "إكس": "إن الرئيس بري يحاول ابتزاز نواب الشمال في بند مطار القليعات، علما أن بند مطار القليعات كان قد أقر في الجلسة الماضية، وأصبح بحكم النافذ انطلاقا من النظام الداخلي للمجلس النيابي، الذي ينص في المادة 60 على أن إذا لم تقفل الهيئة العامة، لأي سبب من الأسباب، محضر جلسة ما، فإن هيئة مكتب المجلس تجتمع وفقا للأصول وتصدق على المحضر".



وأضاف: "جميعنا نريد مطار القليعات، وقد ناضلنا كثيرا في سبيل الوصول إليه، لكن لا يجوز أن نترك الرئيس بري يستخدمه لابتزازنا، ولمزيد من الابتزاز في عمل المجلس النيابي".