الرئيس عون عقد لقاءات سياسية ونيابية ونقابية: التفاوض لتثبيت الامن والاستقرار ولا يعني استسلاما

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اننا "نعمل من خلال التفاوض على تثبيت الامن والاستقرار خصوصا في الجنوب، والتفاوض لا يعني استسلاما"، مشيرا الى "اني كرئيس للجمهورية، سأسلك أي طريق يقودني الى مصلحة لبنان، والمهم في ذلك ابعاد شبح الحرب وإعادة الاعمار وتثبيت الناس في ارضهم وانعاش لبنان اقتصاديا وتطوير دولته".



وشدد الرئيس عون في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا المجلس الجديد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، على ضرورة نقل الاغتراب الصورة الحقيقية عن لبنان في الخارج، لانه وللأسف، فان البعض من اللبنانيين فيه ينقلون الصورة السيئة"، معتبرا ان "من يسوق للحرب انفضحت لعبته لان ثمة من يعيش على نفس الحرب لاجراء الانتخابات على أساسها"، مطمئنا الى ان "الوضع في لبنان جيد وزيارة البابا أعطت صدى إيجابيا".



وتوجه الى اعضاء الوفد قائلا: "اذا كان الاغتراب بخير فلبنان بخير وهذا هو دوركم لانكم بما وبمن تمثلون تشكلون لبنان الحقيقي. فلولا الاغتراب لما بقي لبنان".



واكد "حق الاغتراب في المشاركة في القرار السياسي من خلال الانتخابات"، متمنيا "الا تنعكس الصراعات الحاصلة على واقع الاغتراب"، داعيا إياه الى "المحافظة على ترفعه عن الأمور الطائفية والمذهبية.



وقال: "انتم لبنانيون وتتفيأون بالعلم اللبناني ولدينا جميعا ارزة وهوية واحدة. وليكن لبنان حزبكم وطائفتكم لانكم سفراء لبنان في الخارج وتمثلون امل اللبنانيين، فابقوا قلبا واحدا لان هذا هو لبنان الذي نريد ونعمل على بنائه".



وطمأن رئيس الجمهورية الوفد الى الوضع الراهن، منوها بان "زيارة البابا أعطت صدى إيجابيا والوضع الأمني ممتاز وكذلك المؤشرات الاقتصادية حيث للاغتراب دور أساسي في ذلك".



وإذ لفت الى انه "رغم ذلك، فان ثمة من يتحدث بسلبية عن لبنان ويجيش للحرب فيه"، استغرب "كيف يفكر هؤلاء تجاه بلدهم، فيما نسعى الى الانتقال به الى مرحلة جديدة"، ودعا الى "عدم التأثر بالشائعات وكل ما يضر بالبلد".



كما شدد على "مسؤولية الاغتراب في إعادة النهوض بالبلاد"، مؤكدا ان "ايمان اللبنانيين ببلدهم يكبر في ظل ما يمثله الاغتراب على كل الأصعدة".



وزير المالية



وعرض الرئيس عون مع وزير المالية ياسين جابر الواقع المالي في البلاد والمشاريع التي تعمل الوزارة على إعدادها، فضلا عن مسار مشروع قانون ما يعرف بـ"الفجوة المالية" الذي من المقرر ان يعرض على مجلس الوزراء قريبا.



سيمون كرم



واستقبل الرئيس عون رئيس الوفد اللبناني الى المفاوضات في لجنة "الميكانيزم" السفير سيمون كرم، وزوده بتوجيهاته عشية الاجتماع المقبل للجنة المقرر بعد غد الجمعة.



رئيس الاتحاد العمالي العام



هذا وعرض الرئيس عون مع رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، التحرك العمالي في لبنان والمطالب التي رفعها موظفو القطاع العام وسبل معالجتها.



وبعد اللقاء، قال الأسمر: "تشرفت بلقاء الرئيس عون وعرضت عليه الواقع السيء الذي يعيشه القطاع العام، والإضراب الذي نعيشه، وضرورة وقفه ضمن مفهوم معالجة سليمة لرواتب هذا القطاع والعسكريين والمتقاعدين. هذا واقع من شأنه ان يعطي نتائج مهمة على صعيد الدفع الاقتصادي في البلد لكي يكون هذا القطاع فاعلا."



وأضاف: "بحثنا أيضا موضوع القطاع الخاص وقانون التقاعد والحماية الاجتماعية فيه والذي يشمل جميع المضمونين، الى جانب ضرورة إطلاق مجلس إدارة الضمان، وشكرته على توقيعه مرسوم مجالس العمل التحكيمية التي تألفت بعد مرور نحو 20 سنة على آخر تأليف لها، ونحو 7 الى 8 سنوات من التعطيل".

وتابع: "ركزنا على واقع إطلاق المؤسسات، وهو واقع إيجابي تعيشه بعض المؤسسات مثل مرفأ بيروت الذي إستقبل خلال يوم واحد 3 سفن وأفرغ 12800 حاوية. وانا اركز هنا على النواحي الإيجابية التي يجب إبرازها في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن".



ولفت الى أنه "تكلمنا كذلك عن المؤسسة الوطنية للإستخدام، وضرورة إطلاقها لما لها أيضا من مفاعيل جيدة على الطبقة العمالية في لبنان".