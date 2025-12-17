الكتلة الوطنيّة: لا تشريع وفق مصالح نبيه بري

رأت "الكتلة الوطنيّة" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يواصل تعطيل إدراج اقتراح تعديل قانون الانتخابات المتعلّق باقتراع المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعيّة، رغم كونه اقتراحًا معجّلًا مكرّرًا أُحيل من الحكومة، ومطلبًا صريحًا لغالبيّة مجلس النواب وغالبيّة اللبنانيّين في الدّاخل والخارج.



وقالت في بيان، إن إصرار الرئيس بري على استبعاد إدراج هذا القانون يشكّل تعسّفًا في استخدام الصلاحيّات وتجاهلًا لإرادة أكثريّة نيابيّة ولمبدأ الميثاقيّة، الذي يُستحضَر عند الحاجة فقط، كما يعكس خرقًا لمبدأ المساواة بين اللبنانيّين ومصادرةً لحقّهم في اختيار ممثليهم في جميع الدوائر.



ودعت الكتلة الوطنيّة رئيس الجمهوريّة إلى استخدام صلاحيّاته الدستوريّة، وتوجيه رسالة واضحة إلى مجلس النواب لتحمّل مسؤوليّاته الوطنيّة والتاريخيّة في منع عزل المغتربين عن البلاد.