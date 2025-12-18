زيارة نيابية إلى مرفأ بيروت...ضو والصادق اطلعا من النفّي على سير العمل

استقبل رئيس مجلس الإدارة، مدير عام مرفأ بيروت مروان النفّي، اليوم الخميس في مكتبه، وفد من كتلة تحالف التغيير ممثلة بالنائبين مارك ضو، ووضاح الصادق.جرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة في المرفأ، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بسير العمل والتحديات القائمة.ثم كانت جولة ميدانية، اطلع خلالها ضو والصادق على سير العمل في غرفة عمليات محطة الحاويات، والسكانرز، حيث استمعا الى شروحات حول آلية التشغيل والجهود المبذولة لضمان استمرارية العمل وتحسين الأداء.خلال الفترة الزمنية القصيرة منذ تسلّم الإدارة الجديدة للمرفأ مهامها، لمسنا تحضيرات جدية ومستمرة لإطلاق رؤية مختلفة لإدارة المرفأ الذي كان في وضع يسوده التخبط والفوضى، ما شكّل أحد أسباب المشكلات مع عدد من الدول العربية.ومن هنا، وبعد الجولة الميدانية، نؤكد ضرورة قيام شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص، على ان تترافق مع دعم واضح للإدارة الجديدة، من خلال مشاريع قوانين والعمل الحكومي، بهدف تطوير هذه الرؤية وتحويلها الى واقع عملي.بالتزامن مع انعقاد جلسة تشريعية في مجلس النواب، اخترنا ان نكون اليوم في مرفأ بيروت، لأننا نشهد فيه عملية إصلاح فعلية وحقيقية. وجودنا هنا سببه حرصنا على تعافي الاقتصاد اللبناني، خصوصاً ان ما يقارب 80٪ من حركة استيراد وتصدير حاجات اللبنانيين تمر عبر هذا المرفق الحيوي، الذي يشكّل مرآة فعلية للوضع الاقتصادي في لبنان.من هذا المنطلق، تأتي زيارتنا للتأكيد على ثقتنا بأننا مقبلون على عام 2026 مختلف، مع الإدارة الجديدة للمرفأ، وبالتعاون مع القطاع الخاص، من أجل تحقيق تعافٍ اقتصادي حقيقي ومسار اصلاحي فعلي للاقتصاد اللبناني.المرفأ يشكل الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني، وقد دخلنا اليوم في ورشة إعادة تنشيط وإصلاح شاملة على مختلف الأصعدة. الرؤية التي نعمل على إطلاقها باتت في مراحلها المتقدمة. وانطلاقاً من هدفنا الأول والتزامنا في خدمة المواطنين، نواصل العمل لتعزيز الأداء لما لذلك من أثر مباشر على الاقتصاد الوطني.