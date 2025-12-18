باسيل: حضورنا قوي لدى الشباب على الرغم من حملات "التنمّر" وهدفنا دولة تحفظ الإنسان اللبناني

أكد رئيس" التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "التيار الوطني الحر كان وحده في مرحلة 1990-2005 ولم يكن مناصروه يستطيعون أن يجتمعوا كما يحصل الآن"، مضيفاً: "بعد حرب التحرير كنا وحدنا ولم نيأس ولم نقل إن الجيش السوري لن يغادر لبنان، بل كنا مصرين على أنه سيغادر وهكذا حصل".وتوجه باسيلفي عشاء لقطاع الشباب في قضاء بعبدا الى الطلاب والشباب الحاضرين، داعياً إياهم الى "عدم الخوف".وقال: "إنهم يحاولون أن يجعلوننا نعيش في الوهم بسبب الحملات و"غسيل الدماغ" والتنمّر الذي تعرضنا له وكل ذلك خلق حالة ليست صحية في حين أن حضورنا بين الشباب والطلاب لا يزال قوياً".وأكد ضرورة أن "نستعيد الثقة بأنفسنا"، قائلا: "أعرف إهتمامات الشباب اليوم وهم لن يعرفوا قيمة لبنان الا عندما يغادرونه الى بلاد الاغتراب".ودعا باسيل إلى "عدم ضياع الوقت من دون الانخراط في محبة لبنان وإدراك كم أن أرض لبنان مهمة لكم وكم أن ارتباطكم بها قوّي لأن ما تعيشونه في لبنان لن تجدوه في اي بلد آخر مهما كانت الصعوبات فيه".وشدد على أن هدف التيار الوطني الحر أن يكون لدينا دولة تحفظ الانسان وتعطيه حقوقه وتحافظ على كرامته ليتمكن من العيش في شكل لائق ويستأهله.