قائد الجيش في فرنسا: جهود كبيرة لضمان أمن لبنان واستقراره

‏زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل فرنسا والتقى نظيره الفرنسيّ، رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال Fabien Mandon.

وبحثا في سبل تعزيز التعاون بين جيشَي البلدَين، لا سيما في مجال تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية والتدريب المشترَك.

وشدد Mandon على أهمية دعم الجيش، للحفاظ على أمن لبنان وسيادته واستقراره.

في المقابل، شكر هيكل Mandon والسلطات الفرنسية على المبادرات المستمرة لدعم لبنان والجيش، في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة.

ولفت إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الجيش، لضمان أمن لبنان واستقراره، وتطبيق المرحلة الأولى من خطته في منطقة جنوب الليطاني، ضمن الجدول الزمنيّ المحدد لها.