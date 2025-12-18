جعجع: الأمور لا تحصل بالسرعة المطلوبة إلا أنها تسير على الطريق الصحيح

احتفل حزب "القوات اللبنانيّة" لمناسبة الأعياد المجيدة، برسيتال ميلادي في معراب تحت عنوان "خلاصُنا آتٍ”.

وحضر الريسيتال اعضاء تكتل "الجمهورية القوية"، اعضاء الهيئة التنفيذية في الحزب إضافةً الى اعضاء المجلس المركزيّ، عدد من المحازبين، رجال أعمال، وعدد من الاعلاميين وحشد من المحازبين.

وقال رئيس الحزب سمير جعجع: "طبعًا، كلّ التراتيل التي سمعناها والأناشيد كانت جميلة جدًا، لكن بالنسبة لنا نحن القوات، إنّ الترتيلة التي تعنينا أكثر من سواها هيPara pam pam «برا بام بام»، لأنّ هذا البلد لن يستقيم إلّا بـ”برا بام بام”.

وأكد أنّ “هذا إيمانه الصادق، وليس مجرّد تمنٍّ لمناسبة الأعياد، بل هو شعوره الذي يلمسه بشكل دائم".

ورأى أنّ الأمور لا تحصل بالسرعة المطلوبة، إلا أنها في نهاية المطاف، تسير على الطريق الصحيح وفي الاتجاه الصائب.

وقال: "خلاصنا آتٍ، لأنّنا لم نقل يومًا شيئًا ولم نفعله، ولم يحصل مرّة أن قلنا شيئًا وفعلنا نقيضه. "خلاصنا آتٍ" لأنّنا لم نساوم يومًا على أيّ أمر، من هنا، أعتبر أنّ هذا أكبر وسام يُعلّق على صدر القوات ككلّ: أنّها لم تقل شيئًا وتفعل شيئًا آخر. في كثير من الأحيان، كلّفنا ما قلناه الكثير والكثير جدًا، بل أكثر ممّا يمكن تصوّره، وأقصى ما يمكن أن يُكلّف الإنسان، ومع ذلك بقينا على ما قلناه. واليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، ما زلنا ثابتين على ما قلناه".