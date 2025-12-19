تواصل بين شيخ العقل وجنبلاط واتفاق على لقاء قريب

أعلن المكتب الاعلامي في مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز أنه "جرى صباح اليوم تواصل هاتفي بين شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى ووليد جنبلاط، وجرى الاتفاق على لقاء قريب بعد عودة جنبلاط من السفر، وذلك في اطار التواصل المستمر، وبخصوص قضايا مطروحة على مستوى الطائفة والوطن".