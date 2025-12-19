مدبولي من السرايا: نعمل ليكون لبنان بمنأى عن أي تصعيد

أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي مشترك بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام: "ندعم جهود الحكومة اللبنانية لبسط سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني ونثني على جهود الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام لترسيخ الاستقرار".



وأكد أن "مصر تنظر الى لبنان باعتباره ركيزة اساسية للاستقرار في المشرق العربي ونعمل ليكون بمنأى عن أي تصعيد".



ورأى أن "الدولة القوية هي الضمانة والشرعية".



وقال: "أكدت موقف مصر الثابت والداعم للبنان ونجدد رفضنا للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة واحتلال نقاط في الجنوب".