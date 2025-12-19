متري من بعبدا: عقدنا اجتماعا في إطار السعي للتوصّل إلى اتفاقية بين لبنان وسوريا تتعلّق بملفّ السجناء والموقوفين

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري الذي قال بعد اللقاء:" بدعوة من رئيس الجمهورية، وفي إطار السعي للتوصّل إلى اتفاقية بين لبنان وسوريا تتعلّق بملفّ السجناء والموقوفين، عُقد اجتماع حضره وزير العدل وعددٌ من القضاة، حيث أعطى الرئيس جوزاف عون توجيهاته بضرورة درس أفضل الصيغ القانونية الممكنة للتفاهم والاتفاق مع الجانب السوري. وأكّد الموقف اللبناني وجود رغبةٍ قوية في إقامة أفضل العلاقات مع سوريا، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات".