مخزومي: إمّا دولة كاملة السيادة أو فوضى كاملة وسلاح حزب الله يجب أن يُسلَّم للدولة

اعتبر النائب فؤاد مخزومي انه "لا يوجد شيء اسمه "احتواء"، ولا يوجد شيء اسمه أنصاف الحلول في القضايا المصيرية. إمّا دولة كاملة السيادة، أو فوضى كاملة".



وكتب عبر "اكس": قصة سلاح حزب الله لها حل واحد لا ثاني له: تسليم السلاح إلى الدولة، على كامل الأراضي اللبنانية، وضمن مهلة زمنية واضحة ومحددة".



ورأى ان "كل طرح آخر هو التفاف على الحقيقة، ولعب على الكلمات، وتمديد للأزمة على حساب الدولة والشعب والمستقبل".



واكد ان "الدولة وحدها يجب أن تحمل السلاح، والدولة وحدها تقرّر السلم والحرب. وما عدا ذلك هو سيادة منقوصة، ودولة مشلولة، ووطن معلّق على حافة الانهيار".