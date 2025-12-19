الأخبار
جولة ميدانية لكتلة نواب الأرمن في مرفأ بيروت... النفّي: نسير نحو رفع القدرة التنافسية للمرفأ إقليمياً

أخبار لبنان
2025-12-19 | 06:42
جولة ميدانية لكتلة نواب الأرمن في مرفأ بيروت... النفّي: نسير نحو رفع القدرة التنافسية للمرفأ إقليمياً
جولة ميدانية لكتلة نواب الأرمن في مرفأ بيروت... النفّي: نسير نحو رفع القدرة التنافسية للمرفأ إقليمياً

استقبل رئيس مجلس الإدارة مدير عام مرفأ بيروت كتلة "نواب الأرمن" وتضم النائبين آغوب بقرادونيان وهاغوب ترزيان، في إطار جولة ميدانية للاطلاع على سير العمل في المرفأ ومحطة الحاويات.

وتم في خلال الجولة عرض لواقع المرفأ ودوره الحيوي في دعم الحركة التجارية والاقتصاد الوطني، والبحث في سبل مواجهة التحديات وتعزيز كفاءة العمل وتحسين الخدمات.

وقال النائب بقرادونيان :"نحن ذاهبون نحو مستقبل واعد، انطلاقا من مرفأ بيروت بإدارته الجديدة والشركة المشغلة. وما لمسناه خلال الجولة يعكس مستوى عاليا من العمل المهني المنظم. وإذا عُمم هذا النهج القائم على الاحتراف والالتزام على مختلف الإدارات والقطاعات، فإننا سنصل حتما إلى مرحلة متقدمة في مسار نهوض لبنان، ومرحلة قادرة على أن تمنح الأمل لأبنائنا بمستقبل أفضل".

وكان المدير العام مروان النفّي قد أوضح في خلال الجولة رؤية إدارته، و"التي تهدف أولاً إلى تحسين الأداء وتعزيز الخدمات التي من شأنها تحويل مرفأ بيروت إلى مرفق أكثر سرعة وكفاءة وموثوقية". مشيرا إلى الدور المحوري للسكانيرز الحديثة التي ستساهم في تقليص فترات الانتظار، وتسهيل حركة البضائع، وتعزيز الرقابة وسلامة المستوردات".

كما شدد على "أن تسريع الإجراءات وتحسين الشفافية الإدارية من شأنه تعزيز ثقة المستوردين وشركات الشحن، ورفع القدرة التنافسية للمرفأ إقليميا".

