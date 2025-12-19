الأخبار
بيروت
17
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
جعجع: تواطؤ الرؤساء الثلاثة ادى الى تأمين النصاب... ولا مخرج للإنتخابات إلا برسالة يوجهها رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب
أخبار لبنان
2025-12-19 | 06:57
جعجع: تواطؤ الرؤساء الثلاثة ادى الى تأمين النصاب... ولا مخرج للإنتخابات إلا برسالة يوجهها رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب
جعجع: تواطؤ الرؤساء الثلاثة ادى الى تأمين النصاب... ولا مخرج للإنتخابات إلا برسالة يوجهها رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن "موقفنا واضح منذ اللحظة الأولى وكنا بانسجام مع موقفنا أمس وكل منا يتحمل نتيجة أعماله والقوات نتيجة لاقت نتيجة أعمالها في الفترة الأخيرة."
وأشار إلى أنه "بفعل تواطؤ الرؤساء الثلاثة تمكنوا من تأمين النصاب لجلسة مجلس النواب التي انعقدت أمس."
وقال: "المشهد الذي حصل بالأمس ذكرني بما كان يحصل في السابق وأتمنى أن يكون انطباعي بوجود ترويكا بغير مكانه وأتفهم موقف محور الممانعة."
وأوضح جعجع أننا "لا نتنافس مع بري ولا معركة بيننا لكننا نختلف على طريقة إدارة المجلس النيابي."
ولفت إلى أن "الحكومة تصرح بأنها تريد إجراء الإنتخابات النيابية لكن يجب التوقف عند من يصرح وماذا يصرح."
وشدد على أنه "على رئيس مجلس النواب تطبيق النظام الداخلي وهو ليس مطلق الصلاحية بل صلاحيته مقيدة بالنظام الداخلي وهو يمارس منذ ٣٥ عامًا كأن صلاحيته مطلقة."
وذكر أن "النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على وجوب إحالة إقتراح القانون إلى اللجان المشتركة لدراسته ضمن مهلة أقصاها 15 يومًا."
وقال: "نحن نقاطع التشريع؟ من يقاطع التشريع هو الذي يتلاعب بالنظام الداخلي لمجلس النواب وكل من يشتكي من ممارسات الرئيس بري يحضر جلسات المجلس؟"
ورأى رئيس الحزب أنه "كان على رئيس الحكومة مراجعة موضوع مشروع القانون المعجل المكرر مع الرئيس بري وهو حضر الجلسة وكان شيئًا لم يكن."
وتوجه للمغتربين بالقول: طجرائم كثيرة ترتكب بحقكم فلا تصدقوا أي شيء يقال ونحن سنستمر في مساعينا حتى اللحظة الأخيرة حتى تنتخبوا من أينما كنتم وإن لم تنجح مساعينا فيجب عليكم القدوم إلى لبنان بأعداد كبيرة للتصويت."
وأكد كذلك في موضوع الإنتخابات أن "لا اقتراحًا للحل إلا لدى رئيس الجمهورية."
وتوجه جعجع للرئيس عون برسالة، قائلًا فيها: "لم يبق بابًا للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ٣ أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر فالإنتخابات النيابية بخطر وأنتم الملاذ الأخير."
واعتبر أنه "إذا لم نستطع تنظيم أمورنا الداخلية بأنفسنا فـ"على الدنيا السلام"."
وقال: "لا أنظر إلى الموضوع بأنني سجلت هدفًا على الرئيس بري،" مجددًا التأكيد على أن "لا مخرج للإنتخابات إلا برسالة يوجهها رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب."
أخبار لبنان
