إدارة التبغ والتنباك أحيت عيدها الـ90 برعاية بري وأطلقت كتابا يوثق مسيرتها " في خدمة لبنان واقتصاده"

أخبار لبنان
2025-12-19 | 07:05
مشاهدات عالية
2min
إدارة التبغ والتنباك أحيت عيدها الـ90 برعاية بري وأطلقت كتابا يوثق مسيرتها " في خدمة لبنان واقتصاده"

أحيت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" الذكرى التسعين لتأسيسها، وأطلقت كتابها التوثيقي "تسعون" برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بوزير المالية ياسين جابر، الذي وصف "الريجي" بأنها واحدة من أهم المؤسسات الوطنية، مشددا على ضرورة أن يتوحد اللبنانيون حول درء المخاطر عن بلدهم، وإلى أن يكون رهانهم على تماسكهم لتحقيق استقرار بلدهم وحماية سيادته.

واوضح جابر ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يتوانى عن بذل كل جهد بالموقف المتكامل مع رئيسي الجمهورية والحكومة لاسترجاع السيادة كاملة ولحفظ الهوية الوطنية والتي بها وحدها تتمثل قوة النسيج الوطني والدولتي والمؤسساتي الأمني والاقتصادي والاجتماعي، حيث تعجز عن اختراقه كل مكائد الطامعين.
 

وبعد فيلم تعريفي عن تاريخ "الريجي"، ونبذة عن الكتاب التوثيقي وشهادات حية عن المشروع، كشف المدير العام لمؤسسة "الريجي" المهندس ناصيف سقلاوي ان الريجي رسخت الثقة مع شركات التبغ العالمية وهي ثقة بلغت حدّ إيداع بضائع هذه الشركات في مستودعاتها من دون أي ضمانة مالية من قبل الريجي، سوى الضمانة الأخلاقية التي بنَتْها عبر السنين. 

وأكّد سقلاوي أن الريجي تمكنت من تجاوز الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وحقّقت إيرادات صافية لخزينة الدولة فاقت 3 مليارات دولار بين عامي 2015 و2024، وبلغت الإيرادات الصافية في العام 2024 وحده 402 مليون دولار.

