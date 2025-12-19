وزارة الزراعة أعلنت انطلاق حملة تحصين الأبقار غدا في البقاع الغربي

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، "انطلاق حملة تحصين الأبقار التاسعة من صباح الغد، في منطقة البقاع الغربي، وذلك في إطار مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة مرض الحمى القلاعية، والحد من انتشار المرض، وحماية الثروة الحيوانية في لبنان".

وشكرت "وزارة الزراعة في جمهورية مصر العربية لتزويدها لبنان باللقاح الخاص بالعترة الجديدة (SET 1)، في سياق التعاون الأخوي والدعم المتبادل بين البلدين".

وأشارت إلى أنها "ستباشر الحملة بتلقيح الأبقار غير المصابة، على أن تشمل المرحلة الأولى نحو خمسين ألف جرعة، مع إعادة التلقيح بعد عشرين يوما، وفقا للبروتوكولات البيطرية المعتمدة".

كما ثمنت "عاليا صبر المربين وصمودهم في مواجهة هذه الجائحة"، مشيدة بـ"جميع شركاء الوزارة على ما يقدمونه من دعم مباشر إلى المربين، ومن مساندة لوجستية وتقنية لفرق العمل الميدانية التابعة للوزارة، بما يسهم في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والوقائية".

وأكدت أن "مربي المواشي في لبنان يشكلون ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي الوطني"، داعية إلى "التزام سعر الحليب التوجيهي الصادر عنها"، مطمئنة المواطنين إلى أن "مرض الحمى القلاعية لا ينتقل إلى الإنسان بأي شكل من الأشكال"، مشجعة على "شراء الحليب وتناول مشتقاته واللحوم بشكل طبيعي وآمن".

وجددت وزارة الزراعة دعوتها إلى "التعاون الكامل مع الفرق البيطرية الميدانية والتزام الإرشادات الوقائية والتوجيهات الصادرة عن الوزارة، حفاظًا على سلامة الثروة الحيوانية واستدامة القطاع الزراعي في لبنان".