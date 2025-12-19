الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة الزراعة أعلنت انطلاق حملة تحصين الأبقار غدا في البقاع الغربي

أخبار لبنان
2025-12-19 | 12:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة الزراعة أعلنت انطلاق حملة تحصين الأبقار غدا في البقاع الغربي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزارة الزراعة أعلنت انطلاق حملة تحصين الأبقار غدا في البقاع الغربي

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، "انطلاق حملة تحصين الأبقار التاسعة من صباح الغد، في منطقة البقاع الغربي، وذلك في إطار مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة مرض الحمى القلاعية، والحد من انتشار المرض، وحماية الثروة الحيوانية في لبنان".

وشكرت "وزارة الزراعة في جمهورية مصر العربية لتزويدها لبنان باللقاح الخاص بالعترة الجديدة (SET 1)، في سياق التعاون الأخوي والدعم المتبادل بين البلدين".

وأشارت إلى أنها "ستباشر الحملة بتلقيح الأبقار غير المصابة، على أن تشمل المرحلة الأولى نحو خمسين ألف جرعة، مع إعادة التلقيح بعد عشرين يوما، وفقا للبروتوكولات البيطرية المعتمدة".

كما ثمنت "عاليا صبر المربين وصمودهم في مواجهة هذه الجائحة"، مشيدة بـ"جميع شركاء الوزارة على ما يقدمونه من دعم مباشر إلى المربين، ومن مساندة لوجستية وتقنية لفرق العمل الميدانية التابعة للوزارة، بما يسهم في إنجاح الحملة وتحقيق أهدافها الصحية والوقائية".

وأكدت أن "مربي المواشي في لبنان يشكلون ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي الوطني"، داعية إلى "التزام سعر الحليب التوجيهي الصادر عنها"، مطمئنة المواطنين إلى أن "مرض الحمى القلاعية لا ينتقل إلى الإنسان بأي شكل من الأشكال"، مشجعة على "شراء الحليب وتناول مشتقاته واللحوم بشكل طبيعي وآمن".

وجددت وزارة الزراعة دعوتها إلى "التعاون الكامل مع الفرق البيطرية الميدانية والتزام الإرشادات الوقائية والتوجيهات الصادرة عن الوزارة، حفاظًا على سلامة الثروة الحيوانية واستدامة القطاع الزراعي في لبنان".

 

 

 

 

 

 

أخبار لبنان

الزراعة

أعلنت

انطلاق

تحصين

الأبقار

البقاع

الغربي

LBCI التالي
معلومات «الأخبار»: دمشق عيّنت قائماً جديداً بالأعمال لدى بعثتها في بيروت
أسرار الصحف المحلية ١٩-١٢-٢٠٢٥
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-12

وزير الزراعة رأس اجتماعاً طارئاً في غزة - البقاع الغربي لمتابعة جائحة الحمّى القلاعية

LBCI
أخبار لبنان
03:31

وزارة الزراعة أكدت سلامة الإجراءات الصحية المتعلقة بباخرة الأبقار المصرية

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-15

وزير الزراعة نزار هاني لـ"حوار المرحلة": لدينا تحديات لا تحصى ولا تعد ولا يمكن تحويل كل قضية إلى موضوع طائفي أو إلى قضية رأي عام

LBCI
أخبار لبنان
08:02

وزارة الزراعة نظمت جولة في مرفأ بيروت لمواكبة أعمال الحجر على الأبقار: حرص على تعزيز الشفافية ورفع مستوى الوعي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥

LBCI
أخبار لبنان
13:31

السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

هذا ما جرى في الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2025-12-18

استقرار جوي لأيام عدة...

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-10

مجتبى أماني لـ جدل: الشعب الايراني يرسل مساعدات الى اللبنانيين منها 60 مليون دولار ومنها نفط والحكومة اللبنانية ترفض قبولها لكونها تحت العقوبات في حين أن الأميركيين وعدوا بمساعدة لبنان منذ 3 سنوات ولم يفوا بوعدهم

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-08

إشكال عند دوار القناية على خلفية مسيرة سيارات والجيش يتدخل لفضّ الاشتباك (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
12:04

سلام: بعد ستّ سنوات من الشلل والتآكل الصامت للودائع والتخبّط في إدارة الأزمة المالية وتدمير الطبقة الوسطى نتقدم اليوم بأول إطار قانوني متكامل لاسترداد الودائع ومعالجة الفجوة المالية بطريقة منهجيّة ومنصفة من ضمن الامكانيّات المتوفرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الـ Atcl يوزع الكؤوس والجوائز لابطال وبطلات الرياضة الميكانيكية لموسم ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

جندي في الجيش اللبناني يستلم جائزة اللوتو… إليكم كيف تغيرت حياته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الحمّى القلاعية تصل إلى لبنان: إصابات محدودة وخطط تطويق لحماية الثروة الحيوانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

توسيع مطار بيروت إنطلق .. والبداية من قاعة المغادرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

خرق فرنسي كبير سمح بتهريب 90 مسدسا ً ضُبطت في مطار بيروت

LBCI
أخبار لبنان
13:31

السوق الميلادي في بلدة القلعة انطلق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

هل بات إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهدّدًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:04

هذا ما جرى في الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

مصر تنظر إلى لبنان ليس فقط كشريك سياسي بل اقتصادي محوري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:28

توقّف مفاجئ لرحلة وائل كفوري وعودة الطائرة أدراجها… ما السبب؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:21

الجيش الإسرائيلي: الملف البحري السري لحزب الله... بنية تحتية إرهابية بستار مدني

LBCI
أخبار لبنان
15:52

رافيد: إسرائيل سترفع مستوى مشاركتها في المحادثات المباشرة مع لبنان والاجتماع يتركّز رسميًا على التعاون الاقتصاديّ

LBCI
اقتصاد
06:53

وزارة المالية تُحوّل رواتب القطاع العام والمعاشات قبل الأعياد..والسحب اعتبارًا من 22 كانون الأول

LBCI
أمن وقضاء
02:14

انخفاض سعري البنزين والمازوت واستقرار سعر الغاز

LBCI
خبر عاجل
10:44

جلسة لمجلس الوزراء الاثنين ...واليكم مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع

LBCI
خبر عاجل
06:34

جعجع للرئيس عون: لم يبق بابًا للخلاص سوى بتوجيه رسالة إلى المجلس النيابي تطلبون من خلالها دعوة المجلس إلى الإنعقاد خلال ٣ أيام لمناقشة الرسالة ومشروع القانون المعجل المكرر فالإنتخابات النيابية بخطر وأنتم الملاذ الأخير

LBCI
خبر عاجل
10:06

هذا ما سيتناوله خطاب الرئيس سلام...

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More