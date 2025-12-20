الأخبار
التفتيش المركزي يفتح تحقيقا عاجلا بشأن انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان

أخبار لبنان
2025-12-20 | 01:21
التفتيش المركزي يفتح تحقيقا عاجلا بشأن انتشار الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان

على خلفية تداول وسائل الإعلام أخبارا عن انتشار مرض الحمى القلاعية بين الأبقار في لبنان، وبعد أن تبيّن لمفتشي التفتيش المركزي صحة بعض المعطيات المتداولة، أصدر رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج أوغست عطية تكليفًا خاصًا إلى المفتشيتين العامتين الصحية والاجتماعية والزراعية والإدارية.

ويهدف هذا التكليف إلى تحديد أسباب انتشار المرض، والكشف عن مصدره، والتحقق من كيفية وصوله إلى الأراضي اللبنانية، إضافة إلى التحقيق في احتمال وجود مسؤوليات ناجمة عن تسهيل أو تقاعس أو إهمال من قبل بعض الموظفين العموميين.

وقد باشرت المفتشيتان المعنيتان التحقيق فورًا، على أن يتم إطلاع الرأي العام على النتائج والحقائق المؤكدة فور التثبت منها واستكمال الإجراءات اللازمة.

وأكد التفتيش المركزي أنه يولي سلامة الغذاء وصحة المواطنين أهمية قصوى، مشددًا على أنه لن يتوانى عن اتخاذ كل ما يلزم لكشف أي ثغرات قد تطال هذا القطاع ومحاسبة المسؤولين عنها، حفاظًا على الصحة العامة والمصلحة الوطنية.

أخبار لبنان

التفتيش المركزي

الحمى القلاعية

الأبقار

لبنان

Learn More