رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي للـLBCI: من حق الأساتذة عيش حياة كريمة براتب مقبول

أكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان جمال عمر العمر أن من حق الأساتذة عيش حياة كريمة براتب مقبول، مؤكدا أنهم على تنسيق دائم مع وزارة التربية.



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "مطلبنا بأن تعود رواتبنا كما قبل الأزمة، ولكن في الواقع الحالي قبلنا على أنفسنا بأن نطلب طلبا مقبولا بأن نأخذ اضافة على الراتب ولكن أن تدخل هذه المساعدات في صلب الراتب".



وأضاف: "نحن كرابطة أساتذة التعليم الثانوي هدفنا لا يقتصر على الإضاءة على المطالب فلدينا مسؤوليات تربوية".

وأشار الى أنه "في ما يخصّ التعليم الثانوي، هناك 6000 استاذ ملاك و2000 متعاقد"، كاشفا أن هناك نقص في بعض الثانويات وأن هناك مواد لا تُدَرّس.



واعتبر رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي أن "تصوير وتضخيم موضوع أن هناك تضخما في القطاع التربوي هو اجحاف بحق التعليم".