نعمة محفوض للـLBCI: ما زلنا "نرقّع"... ونحن نعاني من مشكلتين

أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أنه للأسف، بعد مرور 6 سنوات من الأزمة ما زلنا "نرقّع".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: " نحن نعاني من مشكلتين أساسيتين"، مشيرا الى أن المشكلة الأولى هي أن العديد من المدارس رفعت أقساطها أكثر مما قبل الأزمة فيما رواتب المعلمين لا تتعدّى الـ40 أو 50%".



ولفت الى أن "الكتلة الكبيرة من الأمول يفترض أن تكون رواتب وأجور".



أما بالنسبة الى المشكلة الثانية، فكشف محفوض أن "بعض المدراء يتحايلون على قانون صندوق التعويضات".



وأكد أن المعلمين لا يتقاضون راتبا واحدا في الكل المدارس. وقال: "برأينا، فإن الحل الأمثل لكل الوضع التربوي هو اقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة".



وأضاف نقيب المعلمين: "نحن لا نطلب المستحيل، بل نقول انه اذا كانت الدولة لا تستطيع اعادة الرواتب كما كانت، فلترى ما يمكن أن تقدّم وتعدّ سلسلة جديدة".