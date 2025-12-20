الأخبار
دير القمر تضيء شجرة الميلاد وتطلق القرية الميلادية (صور)

أضاءت بلدية دير القمر، مساء الجمعة 19 كانون الأول 2025، بدعم من مؤسسة فريد البستاني شجرة الميلاد في ساحة داني شمعون،مطلِقةً فعاليات القرية الميلادية في البلدة والتي تتضمّن مغارة رائعة تجسّد روحيّة العيد الدينية، وذلك بحضور حشد كبير من أهالي الدير والبلدات المجاورة، وللمرة الأولى منذ زمن بعيد، في مشهد أعاد إلى دير القمر نبضها الميلادي وأجواء الفرح والبهجة.
وساد الحفل جوّ احتفالي رائع، تميّز بالأنوار الجميلة والزينة الميلادية المفرحة للقلوب الألعاب الناريّة المبهرة وتخلّلته لحظات تفاعل وفرح عكست شوق الأهالي للإحتفال بالعيد المجيد ، حيث امتلأت الساحة بالعائلات والأطفال وسط أجواء دافئة غلبت عليها مشاعر المحبة واللقاء.
وشهد الاحتفال كلمات لكل من رئيس البلدية الدكتور ناجي جرمانوس ورئيسة لجنة المهرجانات السيدة كريستين حنين، تلاها ريسيتال ميلادي عكس معاني العيد ورسالة المحبة والسلام، قدّمته جوقة "سيدة التلة" بقيادة الأستاذ شربل الجردي، مضيفةً بعداً روحياً وإنسانياً زاد من رونق المناسبة.
وتتضمن القرية الميلادية أجنحة للزينة، ترانيم ميلادية، وأنشطة ترفيهية لجميع الأعمار، على أن تستمر فعالياتها يومياً من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى منتصف الليل ولغاية 28 كانون الأول 2025، ما يتيح للأهالي والزوار فرصة عيش أجواء عيد الميلاد في عاصمة الأمراء وواحدة من أجمل البلدات التراثية في لبنان.
 
 
 

أخبار لبنان

القمر

الميلاد

وتطلق

القرية

الميلادية

(صور)

