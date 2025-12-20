سمر غندور للـLBCI: مطلبنا الأول والأساسي هو التثبيت

كشف عضو الإتحاد التنسيقي لمتعاقدي التعليم المهني والتقني في لبنان سمر غندور أنه منذ العام 1996 لم تقام أي مباراة مجلس خدمة مدنية.



وأشارت في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن "المتعاقدين في التعليم المهني يشكلون أكثر من 95 في المئة من الكادر التعليمي".



وقالت: "هناك معاهد لا يوجد فيها مُثبَّتون إلا المدير، والبقية من المتعاقدين".



وشددت على أن مطلبهم الأول والأساسي هو التثبيت.