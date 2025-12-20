الراعي من طرابلس: السلام هو الخيار الدائم والأفضل

زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مدينة طرابلس، يرافقه النائب البطريركي للشؤون القانونية والقضائية والمشرف العام على توزيع العدالة في الكنيسة المارونية المطران حنّا علوان، وذلك بدعوة من رئيس أساقفة أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، لمناسبة اختتام السنة اليوبيلية التي أعلنها البابا فرنسيس، والاحتفال بيوبيل المكرّسين الذين أمضوا ما بين 25 و50 سنة في الخدمة الكهنوتية والرهبانية، تكريماً لعطائهم وتتويجاً لمسيرتهم.



وكانت المحطة الأولى في مطرانية الموارنة - قلاية الصليب، حيث كان في استقبال البطريرك الراعي، إلى جانب المطران سويف، لفيف من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات، وعدد من الشخصيات السياسية والرسمية، بينهم النواب أشرف ريفي، إيلي خوري، فيصل كرامي، طه ناجي وجميل عبود، الوزير السابق محمد الصفدي، محافظ الشمال بالإنابة القاضية إيمان الرافعي، إضافة إلى فاعليات دينية واجتماعية.



سويف



وأوضح المطران سويف، في كلمة ترحيبية، أن "زيارة البطريرك الراعي تندرج في إطار اختتام السنة اليوبيلية التي أعلنها البابا فرنسيس "سنة الرجاء"، كما تشكّل محطة خاصة للاحتفال بيوبيلي المكرّسين الذين كرّسوا حياتهم لخدمة الإنسان من خلال الكنيسة، في المدارس والمستشفيات ودور الأيتام والمؤسسات الإنسانية".



وشدّد على أن "طرابلس مدينة عريقة بتاريخها وإرثها الروحي والإنساني والاجتماعي والوطني، وأنها تمثل نموذجاً للعيش المشترك والتعددية وقبول الآخر، ليس للمدينة فحسب بل لكل لبنان"، معتبرا أن "حضور البطريرك الراعي في هذه المحطة يرسّخ هذه القيم ويؤكد رسالة طرابلس كمدينة للسلام".



ولفت إلى "الدور الجامع الذي يؤديه مفتي طرابلس والشمال"، معبّراً عن "اعتزازه باستقبال المفتي للبطريرك في مأدبة أخوّة ومحبة وتضامن، في خطوة تعكس جوهر طرابلس ورسالتها، وتؤكد مسؤولية الجميع في بناء لبنان الرسالة، ليس على الجغرافيا اللبنانية فقط، بل في كل المنطقة التواقة إلى الخير والسلام".



الراعي



بدوره، أشاد البطريرك الراعي بـ"العلاقات الإسلامية - المسيحية في طرابلس"، ومؤكداً أن "العيد لا يكتمل إلا بحضور المسلمين والمسيحيين معاً". وقال: "إن طرابلس باتت نموذجاً مميزاً للعيش المشترك، حتى أصبحت "العاصمة الثانية للبنان" بما تحمله من حيوية ونشاطات جامعة".



وأكد أن "لبنان بلد متنوع ومتعدد، وأن هذا التنوع هو ثروته الأساسية التي شدد عليها البابا خلال زيارته للبنان"، معتبراً أن "السلام هو الخيار الدائم والأفضل، وأن طرابلس ستبقى مدينة السلام رغم كل التحديات".



ودعا الراعي إلى "ترسيخ ثقافة السلام والعيش معاً".



كرامي



وعلى هامش اللقاء، رأى النائب فيصل كرامي أن "زيارة البطريرك الراعي إلى طرابلس تحمل دلالات وطنية جامعة"، مذكّراً بالدور التاريخي للمدينة في الحفاظ على الحوار بين اللبنانيين.



وأكد أن "المسؤولية تقع على عاتق الجميع في حماية هذا الحوار"، مشيراً إلى "دعوة البابا إلى الحوار قبل السلام". وشدد على "ضرورة تحقيق السلام الداخلي وتوحيد اللبنانيين خلف الدولة وبناء دولة القانون والمؤسسات"، متمنياً أن "تكون السنة المقبلة سنة حضور فعلي للدولة في طرابلس وكل لبنان".



ريفي



من جهته، اعتبر النائب اللواء أشرف ريفي أن "زيارة البطريرك الراعي إلى طرابلس ذات مدلول وطني وإنساني كبير، وتؤكد خيار المدينة الثابت بالعيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين"، مشيرا إلى أن "طرابلس مدينة التقوى والسلام، وأن هناك قراراً تاريخياً وصارماً بالعيش معاً رغم كل محاولات التشويه".



وتطرق ريفي إلى عدد من الملفات الوطنية، مشدداً على "ضرورة إعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني وإعادة أموال المودعين، وتوسيع مطار بيروت الدولي بشفافية، ومعالجة قضية السجناء السوريين واللبنانيين بشكل عاجل وعادل، وفتح مطار القليعات وإعادة تشغيل مصفاة النفط لما لهما من أهمية استراتيجية". وأكد أن "قرار حصرية السلاح بيد الدولة هو قرار سيادي ووطني لا بد منه لحماية لبنان".





أما المحطة الثانية من الزيارة فكانت في كنيسة مار مارون، حيث ألقى البطريرك الراعي حديثاً روحياً مع المكرّسين، ثم ترأس قداساً احتفالياً عاونه فيه المطرانان علوان وسويف، ولفيف من الكهنة، في ختام يوم حمل أبعاداً روحية ووطنية جامعة، عكست صورة طرابلس كمدينة للحياة والسلام والعيش الواحد.