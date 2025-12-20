سلام بعد لقائه سيمون كرم: المرحلة الاولى من حصر السلاح على بعد ايام من الانتهاء والدولة جاهزة للانتقال الى المرحلة الثانية شمال نهر الليطاني

أطلع رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على تفاصيل الاجتماع الأخير لهذه اللجنة.

وأكّد سلام، من منزله في قريطم، أنّ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء.

وشدّد على أنّ الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي إلى شمال نهر الليطاني، استنادًا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبنانيّ، بناءً على تكليف من الحكومة.

كما شدد سلام على أهمية توفير الدعم اللازم للجيش اللبنانيّ، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية.