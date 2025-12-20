إطلاق مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025 تحت شعار "مهما تفرقنا لبنان بيجمعنا" في 29 كانون الأول

تطلق جمعية "(Lebanese Diaspora Energy (LDE" مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية بنسخته الخاصة، والمرتقب عقده في 29 و30 كانون الأول الحالي في بيروت، في لقاء جامع يهدف إلى ربط طاقات اللبنانيين المنتشرين في مختلف دول العالم بالوطن الأم، وتحويل هذا الارتباط إلى قوة فاعلة تسهم في دعم لبنان على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويأتي المؤتمر في إطار السعي إلى فتح آفاق جديدة للتعاون، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكة بين اللبنانيين المنتشرين والمقيمين، بما يخدم مستقبل لبنان ويعزز دور طاقاته البشرية في بناء الأجيال القادمة.

وينعقد المؤتمر تحت شعار: "مهما تفرقنا لبنان بيجمعنا"، وهو شعار يحمل رسالة وجدانية ووطنية عميقة، تؤكد أن "الانتماء للبنان يتجاوز المسافات الجغرافية والاختلافات، ويشكل رابطًا ثابتًا يجمع اللبنانيين أينما وجدوا حول العالم".

ويجمع المؤتمر نخبة من الشخصيات اللبنانية المنتشرة في دول الإغتراب من أصحاب الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات، إلى جانب فاعليات سياسية وفكرية واقتصادية وإعلامية، بهدف خلق مساحة حوار بناء حول سبل دعم لبنان وتعزيز دوره على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويفتتح المؤتمر أعماله في يومه الأول، الأحد المقبل الواقع في 29 كانون الأول الحالي، عند الساعة العاشرة صباحًا، في شارع الاستقلال في الأشرفية.

ويتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات الحوارية المتخصصة التي تناقش قضايا اقتصادية واجتماعية عابرة للحدود، وتسلط الضوء على الهوية اللبنانية، ودور الانتشار اللبناني، ومسؤولية المنتشرين في دعم لبنان على مختلف المستويات، إضافة إلى محاور ثقافية واجتماعية تعكس غنى التجربة اللبنانية في الداخل والخارج.