القنصل كابي ابو رجيلي رئيسًا لرابطة الروم الكاثوليك

انتخبت الهيئة العامة لرابطة الروم الكاثوليك القنصل كابي ابو رجيلي بالتزكية رئيسًا لها بعد ان انتهت ولاية الرئيس السابق، كذلك انتخبت اعضاء الهيئة التنفيذية.

وجرت الانتخابات بنصاب مكتمل وباجواء ديمقراطية.

وبعد اعلان النتائج قال ابو رجيلي:

“أقف أمامكم اليوم بشعور عميق من الامتنان والتواضع، بعد أن منحتموني ثقتكم وانتخبتموني بالتزكية رئيسًا لرابطة الروم الكاثوليك في لبنان. هذه الثقة الغالية لا أراها تكليفًا إداريًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وروحية وشخصية أتعهد أن أحملها بكل التزام وإخلاص.

منذ أكثر من عشرين سنة، كنت عضوًا ناشطًا في هذه الرابطة، ورافقت مسيرتها بكل محطاتها. عن قرب ومن الداخل، رأيت كيف يمكن أن تتحول هذه المؤسسة إلى مساحة جامعة، حوارية، بنّاءة، تعبّر عن نبض أبناء الطائفة وتطلعاتهم، وتُسهم في خدمة المجتمع والوطن.

إن التزكية التي حصلت عليها لا تزيدني فخرًا بقدر ما تزيدني تواضعًا أمام حجم الآمال المعلّقة علينا. ولذا، أؤكد أمامكم أنني لن أكون رئيسًا منفردًا، بل خادمًا لفريق عمل متكامل، منفتحًا على كل الطاقات، وحريصًا على تمثيل كل المناطق والعائلات والآراء، دون تفرقة أو استثناء.

نعاهدكم بثلاث ثوابت نضعها في صلب عملنا:

الوحدة داخل الطائفة، من خلال تكريس الحوار، والتعاون، واحترام التنوع ضمن الإيمان الواحد.

الالتزام الوطني، عبر التمسك بالدولة، ومؤسساتها، ودورها الجامع، والعمل على إشراك الرابطة في القضايا الوطنية الكبرى من موقعها الطبيعي.

العمل الاجتماعي والإنساني، لمواكبة حاجات أهلنا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة.

نحن أبناء طائفة عريقة، متجذرة في هذا الشرق، مساهمة في نهضته، منفتحة على الآخر، ومتمسكة بإيمانها وهويتها. ومن هذا المنطلق، سنسعى معًا لتفعيل دور الرابطة في لبنان والاغتراب، وبناء جسور تواصل مع كل من يشاركنا الرؤية والمبادئ.

أشكر كل من سبقني إلى هذا الموقع، وكل من وضع حجرًا في بنيان هذه الرابطة منذ تأسيسها سنة 1970، وأخصّ بالشكر كل زملائي في المجلس التنفيذي، وكل من شارك في هذه الجمعية العمومية، على حضورهم وثقتهم ومحبتهم.

وأخيرًا، أطلب من الله أن يمنحنا الحكمة والشجاعة والإخلاص، لنكون على قدر الأمانة، وخدمةً لطائفتنا، ولبنان الذي نحب.

شكرًا لكم، وعلى بركة الله نبدأ”.