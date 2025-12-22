وزير الاتصالات استقبل السفير الفرنسي... وهذا ما جرى بحثه

استقبل وزير الاتصالات شارل الحاج السفير الفرنسي لدى لبنان Hervé Magro، وجرى البحث في واقع قطاع الإتصالات وفرص الاستثمار المتاحة.



وتركّز النقاش على مشاريع الكوابل البحرية والتعاون مع شركة Eutelsat في مجال الإتصالات الفضائية، إضافة إلى سبل تطوير إدارة الهاتف الخليوي وتعزيز الحوكمة وجودة الخدمات بما يواكب التحول الرقمي ويعزّز ثقة المستثمرين.