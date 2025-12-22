رئيس مجلس إدارة مجموعة CMA CGM يطلع على أوضاع مرفأ بيروت خلال زيارته المدير العام للمرفأ

استقبل رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت، مروان النفّي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذيّ لمجموعة CMA CGM العالمية رودولف سعادة، وذلك في زيارة رسمية إلى مرفأ بيروت.

وجال سعادة في الإدارة العامة لمرفأ بيروت، في جولة شملت قسم الأرشيف، لما يحمله من قيمة تاريخية ووثائق تعكس المراحل المختلفة لتطوّر المرفأ ودوره المحوريّ في الحركة الاقتصادية والتجارية للبنان و المنطقة.

وعقب الجولة، عُقد اجتماع في مكتب رئيس مجلس الإدارة المدير العام، للبحث في مختلف المواضيع المتصلة بعمل المرفأ، ولا سيما الشؤون التشغيلية والإدارية، إضافة إلى التعاون القائم في تشغيل محطة الحاويات، وسبل تعزيز هذا التعاون بما يساهم في رفع مستوى الأداء وزيادة القدرة التنافسية لمرفأ بيروت.

وفي ختام اللقاء، قدم النفّي لسعادة هدية تذكارية، تقديرًا لدور شركة CMA CGM الرياديّ، كونها الشركة الملاحية البحرية الأولى في مرفأ بيروت منذ العام ٢٠٢٠ حتى العام ٢٠٢٥.