وزير الدفاع الإيطالي من بعبدا: إيطاليا ترغب في إبقاء قوات لها في جنوب الليطاني بعد انسحاب اليونيفيل
أخبار لبنان
2025-12-22 | 06:35
مشاهدات عالية
وزير الدفاع الإيطالي من بعبدا: إيطاليا ترغب في إبقاء قوات لها في جنوب الليطاني بعد انسحاب اليونيفيل
أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن لبنان يرحب بمشاركة إيطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة تحل محل "اليونيفيل" بعد اكتمال انسحابها عام 2027.
وقال الرئيس عون خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالي Guido Crosetto في قصر بعبدا: "نعتمد على دول صديقة مثل إيطاليا للدفع في اتجاه إنجاح العملية التفاوضية والوصول الى نتائج ايجابية".
وشدد على أن الجيش هو العمود الفقري لضمان الاستقرار ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة كلها.
من جهته، أعلن وزير الدفاع الإيطالي أن بلاده ترغب بإبقاء قوات لها في جنوب الليطاني بعد انسحاب اليونيفيل، كاشفا أن دولا أوروبية أخرى تنوي إتخاذ الموقف نفسه.
وقال: "سنعمل لتتحقق نتائج عملية من التفاوض، لأن لا مصلحة لأحد في استمرار التوتر في الجنوب، وعلى إسرائيل ان تدرك ذلك".
أخبار لبنان
جوزاف عون
لبنان
إيطاليا
اليونيفيل
Guido Crosetto
0
أخبار لبنان
09:18
إيطاليا ترغب بإبقاء قوة عسكرية في لبنان بعد انسحاب قوات الأمم المتحدة
أخبار لبنان
09:18
إيطاليا ترغب بإبقاء قوة عسكرية في لبنان بعد انسحاب قوات الأمم المتحدة
0
خبر عاجل
06:29
وزير الدفاع الايطالي: إيطاليا ترغب بإبقاء قوات لها في جنوب الليطاني بعد انسحاب اليونيفيل ودول أوروبية أخرى تنوي إتخاذ الموقف نفسه وسنعمل لتتحقق نتائج عملية من التفاوض لأن لا مصلحة لأحد في استمرار التوتر في الجنوب وعلى إسرائيل أن تدرك ذلك
خبر عاجل
06:29
وزير الدفاع الايطالي: إيطاليا ترغب بإبقاء قوات لها في جنوب الليطاني بعد انسحاب اليونيفيل ودول أوروبية أخرى تنوي إتخاذ الموقف نفسه وسنعمل لتتحقق نتائج عملية من التفاوض لأن لا مصلحة لأحد في استمرار التوتر في الجنوب وعلى إسرائيل أن تدرك ذلك
0
أخبار لبنان
2025-11-21
عون: لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الاوروبي ولاسيما بعد انسحاب "اليونيفيل"
أخبار لبنان
2025-11-21
عون: لبنان يرحب بأي دعم يقدمه الاتحاد الاوروبي ولاسيما بعد انسحاب "اليونيفيل"
0
خبر عاجل
2025-12-04
معلومات الـLBCI: خلال الجلسة قال هيكل إنّ منطقة شمال الليطاني فيها تعقيدات وذكّر وزراء القوات بأنّ الخطة تشمل كل لبنان وانه يجب الانتقال الى شمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبي النهر
خبر عاجل
2025-12-04
معلومات الـLBCI: خلال الجلسة قال هيكل إنّ منطقة شمال الليطاني فيها تعقيدات وذكّر وزراء القوات بأنّ الخطة تشمل كل لبنان وانه يجب الانتقال الى شمال الليطاني بعد الانتهاء من جنوبي النهر
0
أخبار لبنان
12:18
شحادة أطلق مسودة الإطار الوطني للذكاء الاصطناعي: وطنية مفتوحة للتشاور
أخبار لبنان
12:18
شحادة أطلق مسودة الإطار الوطني للذكاء الاصطناعي: وطنية مفتوحة للتشاور
0
أخبار لبنان
12:09
"الطاقة": إعادة مناقصة الغاز أويل بعد 15 يوماً
أخبار لبنان
12:09
"الطاقة": إعادة مناقصة الغاز أويل بعد 15 يوماً
0
أخبار لبنان
11:57
لجنة الصحة أقرت تنظيم الرعاية الصحية المنزلية.. عبدالله: اقتراحنا يتّبع المعايير العالمية
أخبار لبنان
11:57
لجنة الصحة أقرت تنظيم الرعاية الصحية المنزلية.. عبدالله: اقتراحنا يتّبع المعايير العالمية
0
أخبار لبنان
11:42
قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة
أخبار لبنان
11:42
قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة
0
خبر عاجل
08:21
معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة ووزيرا المال والإقتصاد يتمسكون بموقفهم المؤيد لمشروع قانون الفجوة المالية والوزراء يدلون تباعا بملاحظاتهم على المشروع والحاكم أبلغ المجتمعين بأنه لن يكون حاضرا في الجلسة المقبلة
خبر عاجل
08:21
معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة ووزيرا المال والإقتصاد يتمسكون بموقفهم المؤيد لمشروع قانون الفجوة المالية والوزراء يدلون تباعا بملاحظاتهم على المشروع والحاكم أبلغ المجتمعين بأنه لن يكون حاضرا في الجلسة المقبلة
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-21
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-21
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025
0
أخبار دولية
2025-12-08
غوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل لمقر الأونروا
أخبار دولية
2025-12-08
غوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل لمقر الأونروا
0
أخبار دولية
2025-11-01
مسقط تدعو إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
أخبار دولية
2025-11-01
مسقط تدعو إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
0
أخبار لبنان
08:17
حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية
أخبار لبنان
08:17
حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية
0
أخبار لبنان
08:15
فوج حرس مدينة بيروت دشّن نصبًا وتشديد على التمسك برسالة الشهداء
أخبار لبنان
08:15
فوج حرس مدينة بيروت دشّن نصبًا وتشديد على التمسك برسالة الشهداء
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
جلسة مجلس الوزراء... مشروع قانون الانتظام الماليّ في طليعتها
تقارير نشرة الاخبار
07:50
جلسة مجلس الوزراء... مشروع قانون الانتظام الماليّ في طليعتها
0
أخبار لبنان
07:00
حمادة: "حزب الله” يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
أخبار لبنان
07:00
حمادة: "حزب الله” يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
0
أخبار لبنان
06:49
سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"
أخبار لبنان
06:49
سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"
0
أخبار لبنان
05:58
مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا
أخبار لبنان
05:58
مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا
0
أخبار لبنان
13:59
العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...
أخبار لبنان
13:59
العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21
عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21
عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
04:21
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
حال الطقس
04:21
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
2
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
3
أمن وقضاء
06:56
تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)
أمن وقضاء
06:56
تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)
4
أخبار دولية
00:58
الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا
أخبار دولية
00:58
الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا
5
أخبار لبنان
02:03
معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
أخبار لبنان
02:03
معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
6
أخبار دولية
02:43
الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر
أخبار دولية
02:43
الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر
7
أمن وقضاء
02:28
شعبة المعلومات توقف عصابة مؤلّفة من شخصَين يسرقان من داخل منازل في إقليم الخروب
أمن وقضاء
02:28
شعبة المعلومات توقف عصابة مؤلّفة من شخصَين يسرقان من داخل منازل في إقليم الخروب
8
أمن وقضاء
07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
