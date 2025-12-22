وزير الدفاع الإيطالي من بعبدا: إيطاليا ترغب في إبقاء قوات لها في جنوب الليطاني بعد انسحاب اليونيفيل

أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن لبنان يرحب بمشاركة إيطاليا ودول أوروبية أخرى في أي قوة تحل محل "اليونيفيل" بعد اكتمال انسحابها عام 2027.



وقال الرئيس عون خلال استقباله وزير الدفاع الإيطالي Guido Crosetto في قصر بعبدا: "نعتمد على دول صديقة مثل إيطاليا للدفع في اتجاه إنجاح العملية التفاوضية والوصول الى نتائج ايجابية".



وشدد على أن الجيش هو العمود الفقري لضمان الاستقرار ليس في لبنان فحسب بل في المنطقة كلها.



من جهته، أعلن وزير الدفاع الإيطالي أن بلاده ترغب بإبقاء قوات لها في جنوب الليطاني بعد انسحاب اليونيفيل، كاشفا أن دولا أوروبية أخرى تنوي إتخاذ الموقف نفسه.



وقال: "سنعمل لتتحقق نتائج عملية من التفاوض، لأن لا مصلحة لأحد في استمرار التوتر في الجنوب، وعلى إسرائيل ان تدرك ذلك".