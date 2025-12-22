سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"

اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن "المرحلة المقبلة تشكّل امتحانا حاسما للدولة اللبنانية وحزب الله".



وشدد على أن "استكمال انتشار الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي هو المعيار الفعلي لتجنيب لبنان حربا جديدة وإطلاق مسار الاستقرار".



كلام رئيس الكتائب جاء بعد لقائه السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في بيت الكتائب المركزي في الصيفي حيث جرى عرض للمستجدات اللبنانية والإقليمية.



واستهل الجميل كلمته بتهنئة السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى على تعيينه، ومتمنيًا له التوفيق في "مهمته المصيرية في وقت مصيري". واعتبر أن وجوده في لبنان يأتي في مرحلة مفصلية تتطلب "دورا تاريخيًا".



وقال الجميّل: "كنا مرتاحين جدًا لشخصيته وقدرته على فهم كل جوانب الأزمة، وأملنا كبير بأن يلعب دورا أساسيا في المرحلة المقبلة"، لافتًا إلى أن اللقاء تناول مجمل التطورات الراهنة. وشدد على أن "الأولوية المطلقة هي تجنيب لبنان حربًا جديدة".



وأكد أن الطريقة الوحيدة لحماية لبنان ومنع تكرار المآسي هي بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، قائلا: "كل منطقة يتواجد فيها الجيش تكون محمية، وكل منطقة خارجة عن سلطة الدولة وسيادتها تكون عرضة للخطر، خصوصًا في الجنوب".



وأشار الجميّل إلى ضرورة انتقال الجيش اللبناني فور انتهاء المهلة المحددة في خطته إلى منطقة شمال الليطاني، موضحًا أن "منطقة جنوب الليطاني باتت خالية من أي سلاح، وهذا أمر يجب أن يُعلن رسميًا في وقت قريب، كي يشعر أهل الجنوب بالأمان ويتوقف تعرضهم للقصف والأذى".



واعتبر أن المرحلة المقبلة تشكّل "امتحانًا مزدوجًا"، قائلا: "الامتحان الأول هو لحزب الله، لأنه يتحمّل مسؤولية التأخير في انتقال لبنان إلى مرحلة جديدة، ويعرقل عمل الجيش، كما يتحمّل مسؤولية تعطيل الدعم الدولي وإعادة الإعمار". وأضاف: "الامتحان الثاني هو للدولة اللبنانية، التي عليها أن تُثبت جديتها عبر تمكين الجيش من استكمال مهمته شمال الليطاني، وصولًا إلى بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية".