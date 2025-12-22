الأخبار
سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"
2025-12-22 | 06:49
سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"
اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن "المرحلة المقبلة تشكّل امتحانا حاسما للدولة اللبنانية وحزب الله".
وشدد على أن "استكمال انتشار الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي هو المعيار الفعلي لتجنيب لبنان حربا جديدة وإطلاق مسار الاستقرار".
كلام رئيس الكتائب جاء بعد لقائه السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في بيت الكتائب المركزي في الصيفي حيث جرى عرض للمستجدات اللبنانية والإقليمية.
واستهل الجميل كلمته بتهنئة السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى على تعيينه، ومتمنيًا له التوفيق في "مهمته المصيرية في وقت مصيري". واعتبر أن وجوده في لبنان يأتي في مرحلة مفصلية تتطلب "دورا تاريخيًا".
وقال الجميّل: "كنا مرتاحين جدًا لشخصيته وقدرته على فهم كل جوانب الأزمة، وأملنا كبير بأن يلعب دورا أساسيا في المرحلة المقبلة"، لافتًا إلى أن اللقاء تناول مجمل التطورات الراهنة. وشدد على أن "الأولوية المطلقة هي تجنيب لبنان حربًا جديدة".
وأكد أن الطريقة الوحيدة لحماية لبنان ومنع تكرار المآسي هي بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، قائلا: "كل منطقة يتواجد فيها الجيش تكون محمية، وكل منطقة خارجة عن سلطة الدولة وسيادتها تكون عرضة للخطر، خصوصًا في الجنوب".
وأشار الجميّل إلى ضرورة انتقال الجيش اللبناني فور انتهاء المهلة المحددة في خطته إلى منطقة شمال الليطاني، موضحًا أن "منطقة جنوب الليطاني باتت خالية من أي سلاح، وهذا أمر يجب أن يُعلن رسميًا في وقت قريب، كي يشعر أهل الجنوب بالأمان ويتوقف تعرضهم للقصف والأذى".
واعتبر أن المرحلة المقبلة تشكّل "امتحانًا مزدوجًا"، قائلا: "الامتحان الأول هو لحزب الله، لأنه يتحمّل مسؤولية التأخير في انتقال لبنان إلى مرحلة جديدة، ويعرقل عمل الجيش، كما يتحمّل مسؤولية تعطيل الدعم الدولي وإعادة الإعمار". وأضاف: "الامتحان الثاني هو للدولة اللبنانية، التي عليها أن تُثبت جديتها عبر تمكين الجيش من استكمال مهمته شمال الليطاني، وصولًا إلى بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية".
2025-12-10
سامي الجميل بعد لقائه لودريان: "حزب الله" ما زال يصعّب المهمة على الجيش ويقوم بتخبئة السلاح ولا يقدم احداثيات للجيش وهو ما زال يقوم بتخبئة السلاح في المنازل
2025-12-10
سامي الجميل بعد لقائه لودريان: "حزب الله" ما زال يصعّب المهمة على الجيش ويقوم بتخبئة السلاح ولا يقدم احداثيات للجيش وهو ما زال يقوم بتخبئة السلاح في المنازل
2025-12-10
سامي الجميل بعد لقائه لودريان: حزب الله لا قدرة ولا امكانية لديه لمواجهة إسرائيل والتمسك بالسلاح لم يعد له أي جدوى
2025-12-10
سامي الجميل بعد لقائه لودريان: حزب الله لا قدرة ولا امكانية لديه لمواجهة إسرائيل والتمسك بالسلاح لم يعد له أي جدوى
2025-12-17
سامي الجميل لـ حوار المرحلة: نراهن على أن تقوم الدولة بما يلزم وعلى التزام عون وسلام بكلامهما والسير بجمع السلاح وننتظر ما سيقوم به الجيش شمال الليطاني بعد رأس السنة
2025-12-17
سامي الجميل لـ حوار المرحلة: نراهن على أن تقوم الدولة بما يلزم وعلى التزام عون وسلام بكلامهما والسير بجمع السلاح وننتظر ما سيقوم به الجيش شمال الليطاني بعد رأس السنة
2025-12-04
سامي الجميّل استقبل مارك ضو... وتشديد على مواصلة التنسيق في المرحلة المقبلة
2025-12-04
سامي الجميّل استقبل مارك ضو... وتشديد على مواصلة التنسيق في المرحلة المقبلة
12:18
شحادة أطلق مسودة الإطار الوطني للذكاء الاصطناعي: وطنية مفتوحة للتشاور
12:18
شحادة أطلق مسودة الإطار الوطني للذكاء الاصطناعي: وطنية مفتوحة للتشاور
12:09
"الطاقة": إعادة مناقصة الغاز أويل بعد 15 يوماً
12:09
"الطاقة": إعادة مناقصة الغاز أويل بعد 15 يوماً
11:57
لجنة الصحة أقرت تنظيم الرعاية الصحية المنزلية.. عبدالله: اقتراحنا يتّبع المعايير العالمية
11:57
لجنة الصحة أقرت تنظيم الرعاية الصحية المنزلية.. عبدالله: اقتراحنا يتّبع المعايير العالمية
11:42
قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة
11:42
قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة
08:21
معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة ووزيرا المال والإقتصاد يتمسكون بموقفهم المؤيد لمشروع قانون الفجوة المالية والوزراء يدلون تباعا بملاحظاتهم على المشروع والحاكم أبلغ المجتمعين بأنه لن يكون حاضرا في الجلسة المقبلة
08:21
معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة ووزيرا المال والإقتصاد يتمسكون بموقفهم المؤيد لمشروع قانون الفجوة المالية والوزراء يدلون تباعا بملاحظاتهم على المشروع والحاكم أبلغ المجتمعين بأنه لن يكون حاضرا في الجلسة المقبلة
2025-12-21
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025
2025-12-21
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025
2025-12-08
غوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل لمقر الأونروا
2025-12-08
غوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل لمقر الأونروا
2025-11-01
مسقط تدعو إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
2025-11-01
مسقط تدعو إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
08:17
حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية
08:17
حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية
08:15
فوج حرس مدينة بيروت دشّن نصبًا وتشديد على التمسك برسالة الشهداء
08:15
فوج حرس مدينة بيروت دشّن نصبًا وتشديد على التمسك برسالة الشهداء
07:50
جلسة مجلس الوزراء... مشروع قانون الانتظام الماليّ في طليعتها
07:50
جلسة مجلس الوزراء... مشروع قانون الانتظام الماليّ في طليعتها
07:00
حمادة: "حزب الله” يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
07:00
حمادة: "حزب الله” يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
06:49
سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"
06:49
سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"
05:58
مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا
05:58
مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا
13:59
العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...
13:59
العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
2025-12-21
عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر
2025-12-21
عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر
04:21
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
04:21
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
06:56
تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)
06:56
تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)
00:58
الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا
00:58
الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا
02:03
معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
02:03
معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
02:43
الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر
02:43
الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر
02:28
شعبة المعلومات توقف عصابة مؤلّفة من شخصَين يسرقان من داخل منازل في إقليم الخروب
02:28
شعبة المعلومات توقف عصابة مؤلّفة من شخصَين يسرقان من داخل منازل في إقليم الخروب
07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
