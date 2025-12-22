الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة
LBCI
LBCI

سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"

أخبار لبنان
2025-12-22 | 06:49
سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"

اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أن "المرحلة المقبلة تشكّل امتحانا حاسما للدولة اللبنانية وحزب الله". 

وشدد على أن "استكمال انتشار الجيش وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي هو المعيار الفعلي لتجنيب لبنان حربا جديدة وإطلاق مسار الاستقرار".

كلام رئيس الكتائب جاء بعد لقائه السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى في بيت الكتائب المركزي في الصيفي حيث جرى عرض للمستجدات اللبنانية والإقليمية. 

واستهل الجميل كلمته بتهنئة السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى على تعيينه، ومتمنيًا له التوفيق في "مهمته المصيرية في وقت مصيري". واعتبر أن وجوده في لبنان يأتي في مرحلة مفصلية تتطلب "دورا تاريخيًا".

وقال الجميّل: "كنا مرتاحين جدًا لشخصيته وقدرته على فهم كل جوانب الأزمة، وأملنا كبير بأن يلعب دورا أساسيا في المرحلة المقبلة"، لافتًا إلى أن اللقاء تناول مجمل التطورات الراهنة. وشدد على أن "الأولوية المطلقة هي تجنيب لبنان حربًا جديدة".

وأكد أن الطريقة الوحيدة لحماية لبنان ومنع تكرار المآسي هي بسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، قائلا: "كل منطقة يتواجد فيها الجيش تكون محمية، وكل منطقة خارجة عن سلطة الدولة وسيادتها تكون عرضة للخطر، خصوصًا في الجنوب".

وأشار الجميّل إلى ضرورة انتقال الجيش اللبناني فور انتهاء المهلة المحددة في خطته إلى منطقة شمال الليطاني، موضحًا أن "منطقة جنوب الليطاني باتت خالية من أي سلاح، وهذا أمر يجب أن يُعلن رسميًا في وقت قريب، كي يشعر أهل الجنوب بالأمان ويتوقف تعرضهم للقصف والأذى".

واعتبر أن المرحلة المقبلة تشكّل "امتحانًا مزدوجًا"، قائلا: "الامتحان الأول هو لحزب الله، لأنه يتحمّل مسؤولية التأخير في انتقال لبنان إلى مرحلة جديدة، ويعرقل عمل الجيش، كما يتحمّل مسؤولية تعطيل الدعم الدولي وإعادة الإعمار". وأضاف: "الامتحان الثاني هو للدولة اللبنانية، التي عليها أن تُثبت جديتها عبر تمكين الجيش من استكمال مهمته شمال الليطاني، وصولًا إلى بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية".

أخبار لبنان

سامي الجميل

ميشال عيسى

حزب الله

سلاح

الجيش

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-10

سامي الجميل بعد لقائه لودريان: "حزب الله" ما زال يصعّب المهمة على الجيش ويقوم بتخبئة السلاح ولا يقدم احداثيات للجيش وهو ما زال يقوم بتخبئة السلاح في المنازل

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-10

سامي الجميل بعد لقائه لودريان: حزب الله لا قدرة ولا امكانية لديه لمواجهة إسرائيل والتمسك بالسلاح لم يعد له أي جدوى

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-17

سامي الجميل لـ حوار المرحلة: نراهن على أن تقوم الدولة بما يلزم وعلى التزام عون وسلام بكلامهما والسير بجمع السلاح وننتظر ما سيقوم به الجيش شمال الليطاني بعد رأس السنة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-04

سامي الجميّل استقبل مارك ضو... وتشديد على مواصلة التنسيق في المرحلة المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
12:18

شحادة أطلق مسودة الإطار الوطني للذكاء الاصطناعي: وطنية مفتوحة للتشاور

LBCI
أخبار لبنان
12:09

"الطاقة": إعادة مناقصة الغاز أويل بعد 15 يوماً

LBCI
أخبار لبنان
11:57

لجنة الصحة أقرت تنظيم الرعاية الصحية المنزلية.. عبدالله: اقتراحنا يتّبع المعايير العالمية

LBCI
أخبار لبنان
11:42

قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة

LBCI
خبر عاجل
08:21

معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة ووزيرا المال والإقتصاد يتمسكون بموقفهم المؤيد لمشروع قانون الفجوة المالية والوزراء يدلون تباعا بملاحظاتهم على المشروع والحاكم أبلغ المجتمعين بأنه لن يكون حاضرا في الجلسة المقبلة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-21

مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025

LBCI
أخبار دولية
2025-12-08

غوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل لمقر الأونروا

LBCI
أخبار دولية
2025-11-01

مسقط تدعو إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران

LBCI
أخبار لبنان
08:17

حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية

LBCI
أخبار لبنان
08:15

فوج حرس مدينة بيروت دشّن نصبًا وتشديد على التمسك برسالة الشهداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

جلسة مجلس الوزراء... مشروع قانون الانتظام الماليّ في طليعتها

LBCI
أخبار لبنان
07:00

حمادة: "حزب الله” يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

LBCI
أخبار لبنان
06:49

سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"

LBCI
أخبار لبنان
05:58

مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا

LBCI
أخبار لبنان
13:59

العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21

عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر

LBCI
حال الطقس
04:21

هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !

LBCI
أمن وقضاء
06:56

تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)

LBCI
أخبار دولية
00:58

الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا

LBCI
أخبار لبنان
02:03

معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة

LBCI
أخبار دولية
02:43

الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر

LBCI
أمن وقضاء
02:28

شعبة المعلومات توقف عصابة مؤلّفة من شخصَين يسرقان من داخل منازل في إقليم الخروب

LBCI
أمن وقضاء
07:48

"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر

Learn More