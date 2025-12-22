حمادة: "حزب الله” يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

أكد عضو كتلة" الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، أنّ "حزب الله” يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، “لأنه مؤمن بثبات بيئة المقاومة”.

وقال: “بعض رعاة القوى السياسية في الداخل بدأ يطرح تأجيل الانتخابات النيابية طرحًا علنيًا، لعلهم من خلال التأجيل يكسبون بعض الوقت ليُحدثوا تغييرًا في بيئة المقاومة، لكن هذه البيئة تزداد التصاقًا بالمقاومة وخياراتها".

واعتبر أنّ كل ما يُسمع من ضخ إعلاميّ وتهويل سياسيّ، لن يجدي نفعًا مع المقاومة وبيئتها “التي أثبتت وتثبت يوميًا تمسّكها بخيار الصمود في وجه العدوان”.