جابر عرض والسفير الأميركي لمواضيع إصلاحية وانعكاسات مشروع قانون الفجوة المالية اقتصاديا

عرض وزير المالية ياسين جابر مع سفير الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ميشال عيسى الأوضاع بشكل عام.



وبحث الطرفان خلال اللقاء في المواضيع الإصلاحية، وخصوصًا مشروع قانون الفجوة المالية والانعكاسات المرتقبة على المستوى الاقتصادي.