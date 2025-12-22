بري عرض مع زواره المستجدات ووقع القوانين المقرة في الجلسة الأخيرة

بحث رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد من المكتب السياسي في "الجماعة الاسلامية" الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية المتصلة بمواصلة اسرائيل لاعتداءاتها على لبنان وخرقها اليومي لاتفاق وقف اطلاق النار.



واستقبل بري الوزير السابق سمير الجسر، والوزير السابق جوني القرم، وبحث معهما في المستجدات السياسية وشؤونًا عامة.



على صعيد آخر، وقع رئيس مجلس النواب القوانين التي أقرها المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 أيلول و18 كانون الاول 2025 وعددها 14 وأحالها إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء .