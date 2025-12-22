إيطاليا ترغب بإبقاء قوة عسكرية في لبنان بعد انسحاب قوات الأمم المتحدة

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية أنها ترغب في الاحتفاظ بوجودها العسكري في لبنان بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونيفيل) آخر العام 2027.



وكتب وزير الدفاع غيدو كروسيتو في منشور على منصة "إكس"، "حتى بعد انسحاب قوات اليونيفيل من جنوب لبنان، ستواصل إيطاليا الاضطلاع بدورها الداعم بقناعة لوجود دولي" في هذا البلد.



وردًا على سؤال لوكالة فرانس برس حول ما إذا كان المقصود الإبقاء على وجود عسكري، رد متحدث باسم الوزراة بالإيجاب.