مرقص: مجلس الورزاء بدأ بمناقشة قانون الفجوة المالية على ان يستكمل النقاش غدًا

اعلن وزير الاعلام بول مرقص ان "مجلس الورزاء بدأ بمناقشة قانون الفجوة المالية، على ان يستكمل النقاش غدًا".

ولفت الى ان "مشروع قانون الفجوة المالية لا يغني عن أن يقوم القضاء بدوره، ونقترب من صيغة ترضي المصارف والمودعين وتتحمّل الدولة أيضًا مسؤوليتها، ويجب أن تُعاد الثقة بالقطاع المصرفي ونأخذ كل الهواجس بعين الاعتبار".



واشار الى ان "رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون اطلع المجلس على تفاصيل زيارة قائد الجيش إلى فرنسا، وقال إنّها كانت إيجابيّة".



وقال مرقص:"إن رئيس الحكومة أكّد أنّ مشروع قانون الفجوة المالية هو واقعي وقابل للتنفيذ وهدفه إنصاف المودعين وإعادة التعافي للقطاع المصرفي وكلّما تأخّرنا بإقراره تراجعت ثقة الناس والمجتمع الدولي".



واعلن انه "تم تعيين مجلس إدارة "إيدال"، لافتا الى ان "المجلس اخذ علماً بخطّة وزارة الزراعة لمكافحة مرض الحمى القلاعية، ووافق على الهبة المصرية للتلقيح".



