فضل الله من الدوحة: المنطقة تمر بتحديات كبيرة على ضوء التهديدات المتصاعدة من قبل حكومة نتنياهو

رأى النائب حسن فضل الله أن المنطقة تمر بتحديات كبيرة على ضوء التهديدات المتصاعدة من قبل حكومة نتنياهو، وهذا يتطلب أعلى درجات التعاون والتنسيق بين دول وشعوب هذه المنطقة لأن الخطر يتهدد الجميع.



وخلال مشاركته ممثلا مع النائب قاسم هاشم مجلس النواب اللبناني في اجتماع لجنة التخطيط والموازنة لجمعية البرلمانات الآسيوية في الدوحة، قال فضل الله: "إن المناخ المتوتر في المنطقة هو نتيجة ما يطلقه قادة الاحتلال من تهديدات وتلويح دائم بالحرب، بعدما جرى الاعتداء الاسرائيلي على دول عديدة من بينها قطر وهذه مناسبة لنجدد إدانتنا واستنكارنا له وهو جاء بعد سلسلة اعتداءات ضد ايران واليمن وسوريا وهي كلها محل استنكار، وشكلت تهديدا للأمن والسلم العالميين، بينما مأساة الشعب الفلسطيني مستمرة على مرأى العالم الصامت عن حرب الابادة في غزة".



وشدد على أن البلاد لا تزال تتعرض لاعتداءات اسرائيلية بما فيها قتل المدنيبن وانتهاك سيادتنا، وعلى أن المطلب الدائم هو ضرورة وقف هذه الاعتداءات، والسعي لحماية سيادة ابلاد، والنهوض بها مجددا.



وأشار إلى أن مجلس النواب اللبناني كان شريكا فاعلا في تأسيس جمعية البرلمانات الآسيوية قبل عشرين عاما وتحولت اليوم إلى ثاني أكبر تجمع برلماني عالمي، ويمكنها تأدية دور ناشط في مجال الدبلوماسية البرلمانية ولديها قدرات محلية وقارية على مستوى آسيا، وعلينا إلى التقدم إلى الأمام بما نمثله على صعيد شعوبنا، وتقدمنا باقتراح تشكيل معهد التعاون البرلماني لتبادل الخبرات التشريعية وهناك برلمانات عريقة في آسيا ومن بينها لبنان، ونحن مستعدون لكل تعاون في هذا المجال.