الصدي بحث مع السفير الأميركي سبل التعاون في قطاع الطاقة

الوزيرة السيد بحثت مع السفير الأميركي في دور السياسات الاجتماعية كرافعة أساسية لتعزيز الاستقرار

الوزيرة السيد بحثت مع السفير الأميركي في دور السياسات الاجتماعية كرافعة أساسية لتعزيز الاستقرار

الجيش نفى ما نقله أحد المواقع الإلكترونية حول انتماء بعض العسكريين وولائهم