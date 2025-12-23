الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القدر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوزيرة السيد بحثت مع السفير الأميركي في دور السياسات الاجتماعية كرافعة أساسية لتعزيز الاستقرار
أخبار لبنان
2025-12-23 | 09:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوزيرة السيد بحثت مع السفير الأميركي في دور السياسات الاجتماعية كرافعة أساسية لتعزيز الاستقرار
بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد مع سفير الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ميشال عيسى في التطورات السياسية والاجتماعية الراهنة، لا سيّما الأوضاع في الجنوب، ومسارات التعافي وإعادة الإعمار، وأهمية تعزيز حضور الدولة اللبنانية، دعم ضبط الحدود، ومواكبة تنفيذ المرحلة المقبلة من خطة الجيش اللبناني، بما يرسّخ السيادة ويؤمّن مقوّمات الاستقرار.
وفي هذا السياق، ووفق بيان للمكتب الإعلامي في الوزارة، "إن اللقاء تناول دور السياسات الاجتماعية كرافعة أساسية لتعزيز الاستقرار، حيث عرضت الوزيرة الاستراتيجية الجديدة للوزارة القائمة على الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء أنظمة حماية اجتماعية مستدامة، لا سيما عبر تعزيز الإدماج الاقتصادي وتطوير برامج الحماية الاجتماعية وفي مقدمها برنامج "أمان"، بما يخفف من الهشاشة الاجتماعية ويدعم صمود المجتمعات المتضررة.
وشكّل الاجتماع مناسبة لبحث مجالات التعاون القائمة والمحتملة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والولايات المتحدة الأميركية، بما يدعم جهود الدولة اللبنانية في ترسيخ الاستقرار، وتعزيز الحوكمة، والاستجابة المنظمة لاحتياجات الفئات الأكثر هشاشة ضمن رؤية سيادية شاملة".
أخبار لبنان
السيد
السفير
الأميركي
السياسات
الاجتماعية
كرافعة
أساسية
لتعزيز
الاستقرار
التالي
شقير: زخم سياحي وتجاري مميز خلال موسم الأعياد
الصدي بحث مع السفير الأميركي سبل التعاون في قطاع الطاقة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-10
سلام في إطلاق استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية : السياسة الاجتماعية جزء اساسي من مشروع الدولة الحديثة
أخبار لبنان
2025-10-10
سلام في إطلاق استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية : السياسة الاجتماعية جزء اساسي من مشروع الدولة الحديثة
0
آخر الأخبار
2025-11-02
وصول الوفد اللبناني برئاسة وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد ممثلةً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الإجتماعية وكان في الإستقبال سفير لبنان في قطر بلال قبلان
آخر الأخبار
2025-11-02
وصول الوفد اللبناني برئاسة وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد ممثلةً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى قطر لحضور القمة العالمية الثانية للتنمية الإجتماعية وكان في الإستقبال سفير لبنان في قطر بلال قبلان
0
أخبار لبنان
2025-11-03
حنين السيد: لبنان يسير بخطى واثقة نحو تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والإصلاح المؤسسي
أخبار لبنان
2025-11-03
حنين السيد: لبنان يسير بخطى واثقة نحو تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية والإصلاح المؤسسي
0
خبر عاجل
2025-10-28
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
خبر عاجل
2025-10-28
معلومات للـLBCI: أورتاغوس ستلتقي بوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد وسيتم التطرق خلال اللقاء الى ملف الجنوب وتحديدًا وضع المراكز الاجتماعية هناك ومدى استجابتها لاي تطور قد يطرأ في الاسابيع المقبلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:27
"الوطني الحر" يعلن معارضته لمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
أخبار لبنان
13:27
"الوطني الحر" يعلن معارضته لمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أطول ريسيتال ميلادي قد يدخل لبنان في موسوعة غينيس... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أطول ريسيتال ميلادي قد يدخل لبنان في موسوعة غينيس... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
13:20
كرامي ترأست اجتماعا تنسيقياً بشأن مشروع إدخال برنامج PYP في 11 مدرسة رسمية
أخبار لبنان
13:20
كرامي ترأست اجتماعا تنسيقياً بشأن مشروع إدخال برنامج PYP في 11 مدرسة رسمية
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:17
مقدمة النشرة المسائية 23-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:17
مقدمة النشرة المسائية 23-12-2025
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
06:50
تفويت جرعة واحدة قد يعيد الوزن والشهية بقوة… تحذير لمستخدمي أدوية التخسيس خلال موسم الأعياد
صحة وتغذية
06:50
تفويت جرعة واحدة قد يعيد الوزن والشهية بقوة… تحذير لمستخدمي أدوية التخسيس خلال موسم الأعياد
0
رياضة
2025-12-19
فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته
رياضة
2025-12-19
فيديو مروّع يوثّق اللحظة الأخيرة: طائرة أسطورة ناسكار "ذا بيف" تنفجر وتقتله مع عائلته
0
فنّ
06:39
"هل أبدو حاملاً؟"… إيلي غولدينغ توثّق لحظة طريفة مع حبيبها وتستعرض حملها (فيديو)
فنّ
06:39
"هل أبدو حاملاً؟"… إيلي غولدينغ توثّق لحظة طريفة مع حبيبها وتستعرض حملها (فيديو)
0
صحة وتغذية
07:14
ليس الطعام… إليكم السر الحقيقي وراء زيادة الوزن في الأعياد
صحة وتغذية
07:14
ليس الطعام… إليكم السر الحقيقي وراء زيادة الوزن في الأعياد
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
في ديرميماس والقليعة ولادة المسيح... ولادة للأمل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
في ديرميماس والقليعة ولادة المسيح... ولادة للأمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أطول ريسيتال ميلادي قد يدخل لبنان في موسوعة غينيس... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أطول ريسيتال ميلادي قد يدخل لبنان في موسوعة غينيس... اليكم التفاصيل
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:17
مقدمة النشرة المسائية 23-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:17
مقدمة النشرة المسائية 23-12-2025
0
أخبار لبنان
08:06
مجلس الوزراء يستكمل البحث في مشروع قانون الفجوة المالية... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
08:06
مجلس الوزراء يستكمل البحث في مشروع قانون الفجوة المالية... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:08
فضل الله من الدوحة: المنطقة تمر بتحديات كبيرة على ضوء التهديدات المتصاعدة من قبل حكومة نتنياهو
أخبار لبنان
07:08
فضل الله من الدوحة: المنطقة تمر بتحديات كبيرة على ضوء التهديدات المتصاعدة من قبل حكومة نتنياهو
0
أخبار لبنان
06:25
جعجع: وزراء "القوات" سيصوّتون ضد قانون الانتظام المالي لأنه لا يعيد الودائع
أخبار لبنان
06:25
جعجع: وزراء "القوات" سيصوّتون ضد قانون الانتظام المالي لأنه لا يعيد الودائع
0
أخبار دولية
03:36
السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة
أخبار دولية
03:36
السفير الاميركي لدى اسرائيل: علينا مساعدة الجيش واعطائه الفرصة
0
أخبار لبنان
03:33
مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..
أخبار لبنان
03:33
مجلس الوزراء يعقد جلسة حكومية لاستكمال البحث في مشروع قانون الفجوة المالية..
0
أخبار دولية
00:30
ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو
أخبار دولية
00:30
ترامب: سيكون من "الحكمة" أن يتنحى مادورو
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحف اليوم
10:22
مصدر لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات في اختفاء الضابط المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر ترجح اختطافه من قبل إسرائيل
صحف اليوم
10:22
مصدر لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات في اختفاء الضابط المتقاعد في الأمن العام أحمد شكر ترجح اختطافه من قبل إسرائيل
2
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:04
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
فنّ
15:00
بعد صراع صحي قصير… وفاة صاحب أغنية ميلادية شهيرة
فنّ
15:00
بعد صراع صحي قصير… وفاة صاحب أغنية ميلادية شهيرة
4
أمن وقضاء
02:46
أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني
أمن وقضاء
02:46
أدرعي: قضينا على ثلاثة عناصر في حزب الله ومن بينهم عنصر خدم بالتوازي في وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني
5
خبر عاجل
04:52
مصادر للـLBCI: حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة ويتضمّن قدراً كبيراً من العدالة
خبر عاجل
04:52
مصادر للـLBCI: حاكم مصرف لبنان أكد خلال جلسة مجلس الوزراء ان مصرف لبنان جزء من إعداد مشروع قانون الفجوة المالية وان هذا القانون يستند إلى أسس متينة وأسس اقتصادية سليمة ويتضمّن قدراً كبيراً من العدالة
6
حال الطقس
01:30
منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...
حال الطقس
01:30
منخفض جوي ضعيف اليوم والحرارة الى انخفاض...
7
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…
تقارير نشرة الاخبار
13:53
في القرى الحدودية الجنوبية عائلات عاجزة عن وضع شجرة العيد…
8
اسرار
23:30
أسرار الصحف 23-12-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 23-12-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More