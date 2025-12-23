الأخبار
الوزيرة السيد بحثت مع السفير الأميركي في دور السياسات الاجتماعية كرافعة أساسية لتعزيز الاستقرار

أخبار لبنان
2025-12-23 | 09:31
الوزيرة السيد بحثت مع السفير الأميركي في دور السياسات الاجتماعية كرافعة أساسية لتعزيز الاستقرار

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد مع سفير الولايات المتحدة الأميركية في لبنان ميشال عيسى في التطورات السياسية والاجتماعية الراهنة، لا سيّما الأوضاع في الجنوب، ومسارات التعافي وإعادة الإعمار، وأهمية تعزيز حضور الدولة اللبنانية، دعم ضبط الحدود، ومواكبة تنفيذ المرحلة المقبلة من خطة الجيش اللبناني، بما يرسّخ السيادة ويؤمّن مقوّمات الاستقرار.

وفي هذا السياق، ووفق بيان للمكتب الإعلامي في الوزارة، "إن اللقاء تناول دور السياسات الاجتماعية كرافعة أساسية لتعزيز الاستقرار، حيث عرضت الوزيرة الاستراتيجية الجديدة للوزارة القائمة على الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء أنظمة حماية اجتماعية مستدامة، لا سيما عبر تعزيز الإدماج الاقتصادي وتطوير برامج الحماية الاجتماعية وفي مقدمها برنامج "أمان"، بما يخفف من الهشاشة الاجتماعية ويدعم صمود المجتمعات المتضررة.

وشكّل الاجتماع مناسبة لبحث مجالات التعاون القائمة والمحتملة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والولايات المتحدة الأميركية، بما يدعم جهود الدولة اللبنانية في ترسيخ الاستقرار، وتعزيز الحوكمة، والاستجابة المنظمة لاحتياجات الفئات الأكثر هشاشة ضمن رؤية سيادية شاملة".

