المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية: للإضراب الشامل بدءًا من 8 كانون الثاني 2026
أخبار لبنان
2025-12-23 | 16:54
المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية: للإضراب الشامل بدءًا من 8 كانون الثاني 2026
تتابع لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية "بقلق بالغ استمرار تأجيل إقرار ملف التفرغ، وهو حق مشروع طال انتظاره للأساتذة المتعاقدين الذين قدّموا سنوات طويلة من الجهد والتفاني في خدمة الجامعة وطلابها، في أصعب الظروف".
ورأت اللجنة في بيان، أن "استمرار هذا التأجيل يُشكّل تهديدًا مباشرًا للجامعة اللبنانية وحقوق طلابها، ويثير تساؤلات عن جدية المسؤولين في حماية حقوق الأساتذة وحل مشاكل الجامعة".
واستنادًا إلى التحذيرات السابقة للجنة ونتيجة استفتاء الزملاء المتعاقدين، أعلنت اللجنة "الإضراب الشامل للأساتذة المتعاقدين بدءًا من 8 كانون الثاني 2026. ويشمل الإضراب التوقف عن كل الأعمال الأكاديمية، وخصوصا الامتناع عن: التدريس، تسليم وتصحيح المسابقات، مراقبة الامتحانات، إجراء التحكيمات الأكاديمية، المشاركة في الأعمال المخبرية، إضافة إلى سائر الأعمال الأكاديمية والإدارية الأخرى التي يقوم بها الأساتذة المتعاقدون. مع التأكيد على أن هذا التحرك المشروع موجّه لتصويب الخلل القائم لا لتعطيل المؤسسة، ويهدف لإيقاف مسلسل تدمير الجامعة الوطنية".
وأكدت اللجنة أن المرحلة الراهنة حاسمة وفاصلة للجامعة وحقوق الأساتذة، داعية جميع الزملاء إلى الالتزام الكامل بالإضراب ومواصلة الضغط لضمان تحقيق المطالب المشروعة. وشددت على أن "حقوق الأساتذة المتعاقدين غير قابلة للمساومة، والتضامن الكامل بينهم هو الضمانة لحماية حقوقهم ولصون الجامعة اللبنانية".
ودعت اللجنة جميع الطلاب والمجتمع المدني الى الوقوف إلى جانب الأساتذة المتعاقدين ومساندتهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة، "حفاظًا على جودة التعليم واستقرار الجامعة اللبنانية".
أخبار لبنان
المتعاقدون بالساعة
الجامعة اللبنانية
إضراب
أسرار الصحف 24-12-2025
الكتلة الوطنيّة: مشروع قانون الفجوة المالية يشكّل خطوة إيجابية ولكن غير كافية
السابق
